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PAUG: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

46.64 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAUG汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点46.61和高点46.72进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAUG新闻

常见问题解答

PAUG股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August股票今天的定价为46.64。它在46.61 - 46.72范围内交易，昨天的收盘价为46.68，交易量达到243。PAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August目前的价值为46.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.37%和USD。实时查看图表以跟踪PAUG走势。

如何购买PAUG股票？

您可以以46.64的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在46.64或46.94附近，而243和-0.17%显示市场活动。立即关注PAUG的实时图表更新。

如何投资PAUG股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围41.92 - 46.74和当前价格46.64。许多人在以46.64或46.94下订单之前，会比较1.13%和。实时查看PAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August的最高价格是46.74。在41.92 - 46.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August（PAUG）的最低价格为41.92。将其与当前的46.64和41.92 - 46.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAUG股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.68和7.37%中可见。

日范围
46.61 46.72
年范围
41.92 46.74
前一天收盘价
46.68
开盘价
46.72
卖价
46.64
买价
46.94
最低价
46.61
最高价
46.72
交易量
243
日变化
-0.09%
月变化
1.13%
6个月变化
7.28%
年变化
7.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%