- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PATN: Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
Курс PATN за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.22, а максимальная — 35.96.
Следите за динамикой Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PATN сегодня?
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) сегодня оценивается на уровне 35.37. Инструмент торгуется в пределах 35.22 - 35.96, вчерашнее закрытие составило 35.50, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PATN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF в настоящее время оценивается в 35.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.02% и USD. Отслеживайте движения PATN на графике в реальном времени.
Как купить акции PATN?
Вы можете купить акции Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) по текущей цене 35.37. Ордера обычно размещаются около 35.37 или 35.67, тогда как 145 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PATN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PATN?
Инвестирование в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 26.69 - 38.85 и текущей цены 35.37. Многие сравнивают 2.70% и 12.21% перед размещением ордеров на 35.37 или 35.67. Изучайте ежедневные изменения цены PATN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Самая высокая цена Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) за последний год составила 38.85. Акции заметно колебались в пределах 26.69 - 38.85, сравнение с 35.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF?
Самая низкая цена Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) за год составила 26.69. Сравнение с текущими 35.37 и 26.69 - 38.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PATN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PATN?
В прошлом Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.50 и 14.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.50
- Open
- 35.55
- Bid
- 35.37
- Ask
- 35.67
- Low
- 35.22
- High
- 35.96
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 2.70%
- 6-месячное изменение
- 12.21%
- Годовое изменение
- 14.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%