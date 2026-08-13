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PATN: Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

35.57 USD 0.20 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PATN汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点35.48和高点35.77进行交易。

关注Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PATN股票今天的价格是多少？

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF股票今天的定价为35.57。它在35.48 - 35.77范围内交易，昨天的收盘价为35.37，交易量达到189。PATN的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF股票是否支付股息？

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF目前的价值为35.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.67%和USD。实时查看图表以跟踪PATN走势。

如何购买PATN股票？

您可以以35.57的当前价格购买Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF股票。订单通常设置在35.57或35.87附近，而189和-0.22%显示市场活动。立即关注PATN的实时图表更新。

如何投资PATN股票？

投资Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF需要考虑年度范围26.69 - 38.85和当前价格35.57。许多人在以35.57或35.87下订单之前，会比较3.28%和。实时查看PATN价格图表，了解每日变化。

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF的最高价格是38.85。在26.69 - 38.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF的绩效。

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF（PATN）的最低价格为26.69。将其与当前的35.57和26.69 - 38.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PATN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PATN股票是什么时候拆分的？

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.37和14.67%中可见。

日范围
35.48 35.77
年范围
26.69 38.85
前一天收盘价
35.37
开盘价
35.65
卖价
35.57
买价
35.87
最低价
35.48
最高价
35.77
交易量
189
日变化
0.57%
月变化
3.28%
6个月变化
12.85%
年变化
14.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%