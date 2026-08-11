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PASW: Ping An Biomedical Co., Ltd.
Курс PASW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.12, а максимальная — 0.14.
Следите за динамикой Ping An Biomedical Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PASW сегодня?
Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) сегодня оценивается на уровне 0.13. Инструмент торгуется в пределах 0.12 - 0.14, вчерашнее закрытие составило 0.13, а торговый объем достиг 196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PASW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ping An Biomedical Co., Ltd.?
Ping An Biomedical Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 0.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.60% и USD. Отслеживайте движения PASW на графике в реальном времени.
Как купить акции PASW?
Вы можете купить акции Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) по текущей цене 0.13. Ордера обычно размещаются около 0.13 или 0.43, тогда как 196 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PASW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PASW?
Инвестирование в Ping An Biomedical Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.11 - 1.22 и текущей цены 0.13. Многие сравнивают 8.33% и -10.34% перед размещением ордеров на 0.13 или 0.43. Изучайте ежедневные изменения цены PASW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ping An Biomedical Co., Ltd.?
Самая высокая цена Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) за последний год составила 1.22. Акции заметно колебались в пределах 0.11 - 1.22, сравнение с 0.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ping An Biomedical Co., Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ping An Biomedical Co., Ltd.?
Самая низкая цена Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) за год составила 0.11. Сравнение с текущими 0.13 и 0.11 - 1.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PASW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PASW?
В прошлом Ping An Biomedical Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.13 и -88.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.13
- Open
- 0.13
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Low
- 0.12
- High
- 0.14
- Объем
- 196
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- -10.34%
- Годовое изменение
- -88.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%