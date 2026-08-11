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PASW: Ping An Biomedical Co., Ltd.

0.13 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PASW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.12, а максимальная — 0.14.

Следите за динамикой Ping An Biomedical Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PASW сегодня?

Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) сегодня оценивается на уровне 0.13. Инструмент торгуется в пределах 0.12 - 0.14, вчерашнее закрытие составило 0.13, а торговый объем достиг 196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PASW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ping An Biomedical Co., Ltd.?

Ping An Biomedical Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 0.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.60% и USD. Отслеживайте движения PASW на графике в реальном времени.

Как купить акции PASW?

Вы можете купить акции Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) по текущей цене 0.13. Ордера обычно размещаются около 0.13 или 0.43, тогда как 196 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PASW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PASW?

Инвестирование в Ping An Biomedical Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.11 - 1.22 и текущей цены 0.13. Многие сравнивают 8.33% и -10.34% перед размещением ордеров на 0.13 или 0.43. Изучайте ежедневные изменения цены PASW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ping An Biomedical Co., Ltd.?

Самая высокая цена Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) за последний год составила 1.22. Акции заметно колебались в пределах 0.11 - 1.22, сравнение с 0.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ping An Biomedical Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ping An Biomedical Co., Ltd.?

Самая низкая цена Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) за год составила 0.11. Сравнение с текущими 0.13 и 0.11 - 1.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PASW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PASW?

В прошлом Ping An Biomedical Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.13 и -88.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.12 0.14
Годовой диапазон
0.11 1.22
Предыдущее закрытие
0.13
Open
0.13
Bid
0.13
Ask
0.43
Low
0.12
High
0.14
Объем
196
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
8.33%
6-месячное изменение
-10.34%
Годовое изменение
-88.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%