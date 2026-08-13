报价部分
货币 / PASW
回到股票

PASW: Ping An Biomedical Co., Ltd.

0.13 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PASW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.13和高点0.14进行交易。

关注Ping An Biomedical Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PASW股票今天的价格是多少？

Ping An Biomedical Co., Ltd.股票今天的定价为0.13。它在0.13 - 0.14范围内交易，昨天的收盘价为0.13，交易量达到145。PASW的实时价格图表显示了这些更新。

Ping An Biomedical Co., Ltd.股票是否支付股息？

Ping An Biomedical Co., Ltd.目前的价值为0.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.60%和USD。实时查看图表以跟踪PASW走势。

如何购买PASW股票？

您可以以0.13的当前价格购买Ping An Biomedical Co., Ltd.股票。订单通常设置在0.13或0.43附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注PASW的实时图表更新。

如何投资PASW股票？

投资Ping An Biomedical Co., Ltd.需要考虑年度范围0.11 - 1.22和当前价格0.13。许多人在以0.13或0.43下订单之前，会比较8.33%和。实时查看PASW价格图表，了解每日变化。

Ping An Biomedical Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ping An Biomedical Co., Ltd.的最高价格是1.22。在0.11 - 1.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ping An Biomedical Co., Ltd.的绩效。

Ping An Biomedical Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

Ping An Biomedical Co., Ltd.（PASW）的最低价格为0.11。将其与当前的0.13和0.11 - 1.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PASW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PASW股票是什么时候拆分的？

Ping An Biomedical Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.13和-88.60%中可见。

日范围
0.13 0.14
年范围
0.11 1.22
前一天收盘价
0.13
开盘价
0.13
卖价
0.13
买价
0.43
最低价
0.13
最高价
0.14
交易量
145
日变化
0.00%
月变化
8.33%
6个月变化
-10.34%
年变化
-88.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%