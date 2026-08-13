PASW: Ping An Biomedical Co., Ltd.
今日PASW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.13和高点0.14进行交易。
关注Ping An Biomedical Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PASW股票今天的价格是多少？
Ping An Biomedical Co., Ltd.股票今天的定价为0.13。它在0.13 - 0.14范围内交易，昨天的收盘价为0.13，交易量达到145。PASW的实时价格图表显示了这些更新。
Ping An Biomedical Co., Ltd.股票是否支付股息？
Ping An Biomedical Co., Ltd.目前的价值为0.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.60%和USD。实时查看图表以跟踪PASW走势。
如何购买PASW股票？
您可以以0.13的当前价格购买Ping An Biomedical Co., Ltd.股票。订单通常设置在0.13或0.43附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注PASW的实时图表更新。
如何投资PASW股票？
投资Ping An Biomedical Co., Ltd.需要考虑年度范围0.11 - 1.22和当前价格0.13。许多人在以0.13或0.43下订单之前，会比较8.33%和。实时查看PASW价格图表，了解每日变化。
Ping An Biomedical Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ping An Biomedical Co., Ltd.的最高价格是1.22。在0.11 - 1.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ping An Biomedical Co., Ltd.的绩效。
Ping An Biomedical Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
Ping An Biomedical Co., Ltd.（PASW）的最低价格为0.11。将其与当前的0.13和0.11 - 1.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PASW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PASW股票是什么时候拆分的？
Ping An Biomedical Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.13和-88.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.13
- 开盘价
- 0.13
- 卖价
- 0.13
- 买价
- 0.43
- 最低价
- 0.13
- 最高价
- 0.14
- 交易量
- 145
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 8.33%
- 6个月变化
- -10.34%
- 年变化
- -88.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%