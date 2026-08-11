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PARK: Park Dental Partners Inc

21.71 USD 0.55 (2.60%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PARK за сегодня изменился на 2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.80, а максимальная — 22.51.

Следите за динамикой Park Dental Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PARK сегодня?

Park Dental Partners Inc (PARK) сегодня оценивается на уровне 21.71. Инструмент торгуется в пределах 20.80 - 22.51, вчерашнее закрытие составило 21.16, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PARK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Park Dental Partners Inc?

Park Dental Partners Inc в настоящее время оценивается в 21.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 67.00% и USD. Отслеживайте движения PARK на графике в реальном времени.

Как купить акции PARK?

Вы можете купить акции Park Dental Partners Inc (PARK) по текущей цене 21.71. Ордера обычно размещаются около 21.71 или 22.01, тогда как 77 и 4.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PARK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PARK?

Инвестирование в Park Dental Partners Inc предполагает учет годового диапазона 9.55 - 22.67 и текущей цены 21.71. Многие сравнивают 14.26% и 13.13% перед размещением ордеров на 21.71 или 22.01. Изучайте ежедневные изменения цены PARK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Park Dental Partners Inc?

Самая высокая цена Park Dental Partners Inc (PARK) за последний год составила 22.67. Акции заметно колебались в пределах 9.55 - 22.67, сравнение с 21.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Park Dental Partners Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Park Dental Partners Inc?

Самая низкая цена Park Dental Partners Inc (PARK) за год составила 9.55. Сравнение с текущими 21.71 и 9.55 - 22.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PARK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PARK?

В прошлом Park Dental Partners Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.16 и 67.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.80 22.51
Годовой диапазон
9.55 22.67
Предыдущее закрытие
21.16
Open
20.80
Bid
21.71
Ask
22.01
Low
20.80
High
22.51
Объем
77
Дневное изменение
2.60%
Месячное изменение
14.26%
6-месячное изменение
13.13%
Годовое изменение
67.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%