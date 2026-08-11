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PARK: Park Dental Partners Inc
Курс PARK за сегодня изменился на 2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.80, а максимальная — 22.51.
Следите за динамикой Park Dental Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PARK сегодня?
Park Dental Partners Inc (PARK) сегодня оценивается на уровне 21.71. Инструмент торгуется в пределах 20.80 - 22.51, вчерашнее закрытие составило 21.16, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PARK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Park Dental Partners Inc?
Park Dental Partners Inc в настоящее время оценивается в 21.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 67.00% и USD. Отслеживайте движения PARK на графике в реальном времени.
Как купить акции PARK?
Вы можете купить акции Park Dental Partners Inc (PARK) по текущей цене 21.71. Ордера обычно размещаются около 21.71 или 22.01, тогда как 77 и 4.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PARK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PARK?
Инвестирование в Park Dental Partners Inc предполагает учет годового диапазона 9.55 - 22.67 и текущей цены 21.71. Многие сравнивают 14.26% и 13.13% перед размещением ордеров на 21.71 или 22.01. Изучайте ежедневные изменения цены PARK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Park Dental Partners Inc?
Самая высокая цена Park Dental Partners Inc (PARK) за последний год составила 22.67. Акции заметно колебались в пределах 9.55 - 22.67, сравнение с 21.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Park Dental Partners Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Park Dental Partners Inc?
Самая низкая цена Park Dental Partners Inc (PARK) за год составила 9.55. Сравнение с текущими 21.71 и 9.55 - 22.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PARK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PARK?
В прошлом Park Dental Partners Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.16 и 67.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.16
- Open
- 20.80
- Bid
- 21.71
- Ask
- 22.01
- Low
- 20.80
- High
- 22.51
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 2.60%
- Месячное изменение
- 14.26%
- 6-месячное изменение
- 13.13%
- Годовое изменение
- 67.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%