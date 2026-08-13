PARK: Park Dental Partners Inc
今日PARK汇率已更改-4.19%。当日，交易品种以低点20.80和高点21.94进行交易。
关注Park Dental Partners Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PARK股票今天的价格是多少？
Park Dental Partners Inc股票今天的定价为20.80。它在20.80 - 21.94范围内交易，昨天的收盘价为21.71，交易量达到32。PARK的实时价格图表显示了这些更新。
Park Dental Partners Inc股票是否支付股息？
Park Dental Partners Inc目前的价值为20.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.00%和USD。实时查看图表以跟踪PARK走势。
如何购买PARK股票？
您可以以20.80的当前价格购买Park Dental Partners Inc股票。订单通常设置在20.80或21.10附近，而32和-2.12%显示市场活动。立即关注PARK的实时图表更新。
如何投资PARK股票？
投资Park Dental Partners Inc需要考虑年度范围9.55 - 22.67和当前价格20.80。许多人在以20.80或21.10下订单之前，会比较9.47%和。实时查看PARK价格图表，了解每日变化。
Park Dental Partners Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Park Dental Partners Inc的最高价格是22.67。在9.55 - 22.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Park Dental Partners Inc的绩效。
Park Dental Partners Inc股票的最低价格是多少？
Park Dental Partners Inc（PARK）的最低价格为9.55。将其与当前的20.80和9.55 - 22.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PARK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PARK股票是什么时候拆分的？
Park Dental Partners Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.71和60.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.71
- 开盘价
- 21.25
- 卖价
- 20.80
- 买价
- 21.10
- 最低价
- 20.80
- 最高价
- 21.94
- 交易量
- 32
- 日变化
- -4.19%
- 月变化
- 9.47%
- 6个月变化
- 8.39%
- 年变化
- 60.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%