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PAB: PGIM Active Aggregate Bond ETF
Курс PAB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.47, а максимальная — 41.52.
Следите за динамикой PGIM Active Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAB сегодня?
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) сегодня оценивается на уровне 41.51. Инструмент торгуется в пределах 41.47 - 41.52, вчерашнее закрытие составило 41.65, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Active Aggregate Bond ETF?
PGIM Active Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.96% и USD. Отслеживайте движения PAB на графике в реальном времени.
Как купить акции PAB?
Вы можете купить акции PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) по текущей цене 41.51. Ордера обычно размещаются около 41.51 или 41.81, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAB?
Инвестирование в PGIM Active Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.39 - 43.52 и текущей цены 41.51. Многие сравнивают -0.02% и -3.58% перед размещением ордеров на 41.51 или 41.81. Изучайте ежедневные изменения цены PAB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Active Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) за последний год составила 43.52. Акции заметно колебались в пределах 41.39 - 43.52, сравнение с 41.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Active Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Active Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) за год составила 41.39. Сравнение с текущими 41.51 и 41.39 - 43.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAB?
В прошлом PGIM Active Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.65 и -1.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.65
- Open
- 41.51
- Bid
- 41.51
- Ask
- 41.81
- Low
- 41.47
- High
- 41.52
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -0.02%
- 6-месячное изменение
- -3.58%
- Годовое изменение
- -1.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%