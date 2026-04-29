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PAB: PGIM Active Aggregate Bond ETF

41.51 USD 0.14 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.47, а максимальная — 41.52.

Следите за динамикой PGIM Active Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAB сегодня?

PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) сегодня оценивается на уровне 41.51. Инструмент торгуется в пределах 41.47 - 41.52, вчерашнее закрытие составило 41.65, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Active Aggregate Bond ETF?

PGIM Active Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.96% и USD. Отслеживайте движения PAB на графике в реальном времени.

Как купить акции PAB?

Вы можете купить акции PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) по текущей цене 41.51. Ордера обычно размещаются около 41.51 или 41.81, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAB?

Инвестирование в PGIM Active Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.39 - 43.52 и текущей цены 41.51. Многие сравнивают -0.02% и -3.58% перед размещением ордеров на 41.51 или 41.81. Изучайте ежедневные изменения цены PAB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Active Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) за последний год составила 43.52. Акции заметно колебались в пределах 41.39 - 43.52, сравнение с 41.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Active Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Active Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) за год составила 41.39. Сравнение с текущими 41.51 и 41.39 - 43.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAB?

В прошлом PGIM Active Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.65 и -1.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.47 41.52
Годовой диапазон
41.39 43.52
Предыдущее закрытие
41.65
Open
41.51
Bid
41.51
Ask
41.81
Low
41.47
High
41.52
Объем
9
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
-0.02%
6-месячное изменение
-3.58%
Годовое изменение
-1.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%