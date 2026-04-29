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PAB: PGIM Active Aggregate Bond ETF

41.54 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点41.54和高点41.60进行交易。

关注PGIM Active Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAB新闻

常见问题解答

PAB股票今天的价格是多少？

PGIM Active Aggregate Bond ETF股票今天的定价为41.54。它在41.54 - 41.60范围内交易，昨天的收盘价为41.51，交易量达到11。PAB的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Active Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

PGIM Active Aggregate Bond ETF目前的价值为41.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.89%和USD。实时查看图表以跟踪PAB走势。

如何购买PAB股票？

您可以以41.54的当前价格购买PGIM Active Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在41.54或41.84附近，而11和-0.14%显示市场活动。立即关注PAB的实时图表更新。

如何投资PAB股票？

投资PGIM Active Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围41.39 - 43.52和当前价格41.54。许多人在以41.54或41.84下订单之前，会比较0.05%和。实时查看PAB价格图表，了解每日变化。

PGIM Active Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Active Aggregate Bond ETF的最高价格是43.52。在41.39 - 43.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Active Aggregate Bond ETF的绩效。

PGIM Active Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Active Aggregate Bond ETF（PAB）的最低价格为41.39。将其与当前的41.54和41.39 - 43.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAB股票是什么时候拆分的？

PGIM Active Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.51和-1.89%中可见。

日范围
41.54 41.60
年范围
41.39 43.52
前一天收盘价
41.51
开盘价
41.60
卖价
41.54
买价
41.84
最低价
41.54
最高价
41.60
交易量
11
日变化
0.07%
月变化
0.05%
6个月变化
-3.51%
年变化
-1.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%