Курс OZEM за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.44, а максимальная — 33.77.

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