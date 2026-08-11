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OZEM: Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

33.76 USD 0.13 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OZEM за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.44, а максимальная — 33.77.

Следите за динамикой Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OZEM сегодня?

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) сегодня оценивается на уровне 33.76. Инструмент торгуется в пределах 33.44 - 33.77, вчерашнее закрытие составило 33.63, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OZEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF?

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF в настоящее время оценивается в 33.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.74% и USD. Отслеживайте движения OZEM на графике в реальном времени.

Как купить акции OZEM?

Вы можете купить акции Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) по текущей цене 33.76. Ордера обычно размещаются около 33.76 или 34.06, тогда как 41 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OZEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OZEM?

Инвестирование в Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF предполагает учет годового диапазона 29.63 - 35.45 и текущей цены 33.76. Многие сравнивают 6.00% и 1.66% перед размещением ордеров на 33.76 или 34.06. Изучайте ежедневные изменения цены OZEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF?

Самая высокая цена Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) за последний год составила 35.45. Акции заметно колебались в пределах 29.63 - 35.45, сравнение с 33.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF?

Самая низкая цена Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) за год составила 29.63. Сравнение с текущими 33.76 и 29.63 - 35.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OZEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OZEM?

В прошлом Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.63 и -4.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.44 33.77
Годовой диапазон
29.63 35.45
Предыдущее закрытие
33.63
Open
33.68
Bid
33.76
Ask
34.06
Low
33.44
High
33.77
Объем
41
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
6.00%
6-месячное изменение
1.66%
Годовое изменение
-4.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%