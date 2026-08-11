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OZEM: Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Курс OZEM за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.44, а максимальная — 33.77.
Следите за динамикой Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OZEM сегодня?
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) сегодня оценивается на уровне 33.76. Инструмент торгуется в пределах 33.44 - 33.77, вчерашнее закрытие составило 33.63, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OZEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF?
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF в настоящее время оценивается в 33.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.74% и USD. Отслеживайте движения OZEM на графике в реальном времени.
Как купить акции OZEM?
Вы можете купить акции Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) по текущей цене 33.76. Ордера обычно размещаются около 33.76 или 34.06, тогда как 41 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OZEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OZEM?
Инвестирование в Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF предполагает учет годового диапазона 29.63 - 35.45 и текущей цены 33.76. Многие сравнивают 6.00% и 1.66% перед размещением ордеров на 33.76 или 34.06. Изучайте ежедневные изменения цены OZEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF?
Самая высокая цена Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) за последний год составила 35.45. Акции заметно колебались в пределах 29.63 - 35.45, сравнение с 33.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF?
Самая низкая цена Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM) за год составила 29.63. Сравнение с текущими 33.76 и 29.63 - 35.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OZEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OZEM?
В прошлом Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.63 и -4.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.63
- Open
- 33.68
- Bid
- 33.76
- Ask
- 34.06
- Low
- 33.44
- High
- 33.77
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 6.00%
- 6-месячное изменение
- 1.66%
- Годовое изменение
- -4.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%