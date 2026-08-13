OZEM: Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
今日OZEM汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点33.64和高点34.49进行交易。
关注Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OZEM股票今天的价格是多少？
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票今天的定价为33.68。它在33.64 - 34.49范围内交易，昨天的收盘价为33.76，交易量达到26。OZEM的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票是否支付股息？
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF目前的价值为33.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.97%和USD。实时查看图表以跟踪OZEM走势。
如何购买OZEM股票？
您可以以33.68的当前价格购买Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票。订单通常设置在33.68或33.98附近，而26和-2.35%显示市场活动。立即关注OZEM的实时图表更新。
如何投资OZEM股票？
投资Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF需要考虑年度范围29.63 - 35.45和当前价格33.68。许多人在以33.68或33.98下订单之前，会比较5.75%和。实时查看OZEM价格图表，了解每日变化。
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF的最高价格是35.45。在29.63 - 35.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF的绩效。
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF（OZEM）的最低价格为29.63。将其与当前的33.68和29.63 - 35.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OZEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OZEM股票是什么时候拆分的？
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.76和-4.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.76
- 开盘价
- 34.49
- 卖价
- 33.68
- 买价
- 33.98
- 最低价
- 33.64
- 最高价
- 34.49
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 5.75%
- 6个月变化
- 1.42%
- 年变化
- -4.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%