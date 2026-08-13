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OZEM: Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

33.68 USD 0.08 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OZEM汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点33.64和高点34.49进行交易。

关注Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OZEM股票今天的价格是多少？

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票今天的定价为33.68。它在33.64 - 34.49范围内交易，昨天的收盘价为33.76，交易量达到26。OZEM的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票是否支付股息？

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF目前的价值为33.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.97%和USD。实时查看图表以跟踪OZEM走势。

如何购买OZEM股票？

您可以以33.68的当前价格购买Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票。订单通常设置在33.68或33.98附近，而26和-2.35%显示市场活动。立即关注OZEM的实时图表更新。

如何投资OZEM股票？

投资Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF需要考虑年度范围29.63 - 35.45和当前价格33.68。许多人在以33.68或33.98下订单之前，会比较5.75%和。实时查看OZEM价格图表，了解每日变化。

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF的最高价格是35.45。在29.63 - 35.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF的绩效。

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF（OZEM）的最低价格为29.63。将其与当前的33.68和29.63 - 35.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OZEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OZEM股票是什么时候拆分的？

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.76和-4.97%中可见。

日范围
33.64 34.49
年范围
29.63 35.45
前一天收盘价
33.76
开盘价
34.49
卖价
33.68
买价
33.98
最低价
33.64
最高价
34.49
交易量
26
日变化
-0.24%
月变化
5.75%
6个月变化
1.42%
年变化
-4.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%