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OWNB: Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF
Курс OWNB за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.79, а максимальная — 16.79.
Следите за динамикой Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OWNB сегодня?
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) сегодня оценивается на уровне 16.79. Инструмент торгуется в пределах 16.79 - 16.79, вчерашнее закрытие составило 16.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OWNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF?
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF в настоящее время оценивается в 16.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.87% и USD. Отслеживайте движения OWNB на графике в реальном времени.
Как купить акции OWNB?
Вы можете купить акции Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) по текущей цене 16.79. Ордера обычно размещаются около 16.79 или 17.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OWNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OWNB?
Инвестирование в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF предполагает учет годового диапазона 15.36 - 24.04 и текущей цены 16.79. Многие сравнивают -0.47% и -8.25% перед размещением ордеров на 16.79 или 17.09. Изучайте ежедневные изменения цены OWNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF?
Самая высокая цена Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) за последний год составила 24.04. Акции заметно колебались в пределах 15.36 - 24.04, сравнение с 16.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF?
Самая низкая цена Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) за год составила 15.36. Сравнение с текущими 16.79 и 15.36 - 24.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OWNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OWNB?
В прошлом Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.88 и -4.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.88
- Open
- 16.79
- Bid
- 16.79
- Ask
- 17.09
- Low
- 16.79
- High
- 16.79
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- -8.25%
- Годовое изменение
- -4.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%