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OWNB: Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

16.79 USD 0.09 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OWNB за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.79, а максимальная — 16.79.

Следите за динамикой Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OWNB сегодня?

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) сегодня оценивается на уровне 16.79. Инструмент торгуется в пределах 16.79 - 16.79, вчерашнее закрытие составило 16.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OWNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF?

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF в настоящее время оценивается в 16.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.87% и USD. Отслеживайте движения OWNB на графике в реальном времени.

Как купить акции OWNB?

Вы можете купить акции Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) по текущей цене 16.79. Ордера обычно размещаются около 16.79 или 17.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OWNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OWNB?

Инвестирование в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF предполагает учет годового диапазона 15.36 - 24.04 и текущей цены 16.79. Многие сравнивают -0.47% и -8.25% перед размещением ордеров на 16.79 или 17.09. Изучайте ежедневные изменения цены OWNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF?

Самая высокая цена Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) за последний год составила 24.04. Акции заметно колебались в пределах 15.36 - 24.04, сравнение с 16.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF?

Самая низкая цена Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) за год составила 15.36. Сравнение с текущими 16.79 и 15.36 - 24.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OWNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OWNB?

В прошлом Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.88 и -4.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.79 16.79
Годовой диапазон
15.36 24.04
Предыдущее закрытие
16.88
Open
16.79
Bid
16.79
Ask
17.09
Low
16.79
High
16.79
Объем
2
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
-8.25%
Годовое изменение
-4.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%