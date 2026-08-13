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OWNB: Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

16.72 USD 0.07 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OWNB汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点16.72和高点16.97进行交易。

关注Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OWNB股票今天的价格是多少？

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票今天的定价为16.72。它在16.72 - 16.97范围内交易，昨天的收盘价为16.79，交易量达到4。OWNB的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票是否支付股息？

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF目前的价值为16.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.27%和USD。实时查看图表以跟踪OWNB走势。

如何购买OWNB股票？

您可以以16.72的当前价格购买Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票。订单通常设置在16.72或17.02附近，而4和-1.47%显示市场活动。立即关注OWNB的实时图表更新。

如何投资OWNB股票？

投资Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF需要考虑年度范围15.36 - 24.04和当前价格16.72。许多人在以16.72或17.02下订单之前，会比较-0.89%和。实时查看OWNB价格图表，了解每日变化。

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF的最高价格是24.04。在15.36 - 24.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF的绩效。

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF（OWNB）的最低价格为15.36。将其与当前的16.72和15.36 - 24.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OWNB股票是什么时候拆分的？

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.79和-5.27%中可见。

日范围
16.72 16.97
年范围
15.36 24.04
前一天收盘价
16.79
开盘价
16.97
卖价
16.72
买价
17.02
最低价
16.72
最高价
16.97
交易量
4
日变化
-0.42%
月变化
-0.89%
6个月变化
-8.63%
年变化
-5.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%