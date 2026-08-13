OWNB: Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF
今日OWNB汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点16.72和高点16.97进行交易。
关注Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OWNB股票今天的价格是多少？
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票今天的定价为16.72。它在16.72 - 16.97范围内交易，昨天的收盘价为16.79，交易量达到4。OWNB的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票是否支付股息？
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF目前的价值为16.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.27%和USD。实时查看图表以跟踪OWNB走势。
如何购买OWNB股票？
您可以以16.72的当前价格购买Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票。订单通常设置在16.72或17.02附近，而4和-1.47%显示市场活动。立即关注OWNB的实时图表更新。
如何投资OWNB股票？
投资Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF需要考虑年度范围15.36 - 24.04和当前价格16.72。许多人在以16.72或17.02下订单之前，会比较-0.89%和。实时查看OWNB价格图表，了解每日变化。
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF的最高价格是24.04。在15.36 - 24.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF的绩效。
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF（OWNB）的最低价格为15.36。将其与当前的16.72和15.36 - 24.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OWNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OWNB股票是什么时候拆分的？
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.79和-5.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.79
- 开盘价
- 16.97
- 卖价
- 16.72
- 买价
- 17.02
- 最低价
- 16.72
- 最高价
- 16.97
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -0.89%
- 6个月变化
- -8.63%
- 年变化
- -5.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%