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OVT: Overlay Shares Short Term Bond ETF
Курс OVT за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.75, а максимальная — 21.78.
Следите за динамикой Overlay Shares Short Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OVT сегодня?
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) сегодня оценивается на уровне 21.77. Инструмент торгуется в пределах 21.75 - 21.78, вчерашнее закрытие составило 21.78, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overlay Shares Short Term Bond ETF?
Overlay Shares Short Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения OVT на графике в реальном времени.
Как купить акции OVT?
Вы можете купить акции Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) по текущей цене 21.77. Ордера обычно размещаются около 21.77 или 22.07, тогда как 9 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OVT?
Инвестирование в Overlay Shares Short Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 22.24 и текущей цены 21.77. Многие сравнивают 0.37% и -1.67% перед размещением ордеров на 21.77 или 22.07. Изучайте ежедневные изменения цены OVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Overlay Shares Short Term Bond ETF?
Самая высокая цена Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) за последний год составила 22.24. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 22.24, сравнение с 21.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overlay Shares Short Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Overlay Shares Short Term Bond ETF?
Самая низкая цена Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 21.77 и 21.50 - 22.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OVT?
В прошлом Overlay Shares Short Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.78 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.78
- Open
- 21.75
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Low
- 21.75
- High
- 21.78
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- -1.67%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%