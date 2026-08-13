OVT: Overlay Shares Short Term Bond ETF
今日OVT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.75和高点21.80进行交易。
关注Overlay Shares Short Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OVT股票今天的价格是多少？
Overlay Shares Short Term Bond ETF股票今天的定价为21.77。它在21.75 - 21.80范围内交易，昨天的收盘价为21.77，交易量达到23。OVT的实时价格图表显示了这些更新。
Overlay Shares Short Term Bond ETF股票是否支付股息？
Overlay Shares Short Term Bond ETF目前的价值为21.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪OVT走势。
如何购买OVT股票？
您可以以21.77的当前价格购买Overlay Shares Short Term Bond ETF股票。订单通常设置在21.77或22.07附近，而23和-0.14%显示市场活动。立即关注OVT的实时图表更新。
如何投资OVT股票？
投资Overlay Shares Short Term Bond ETF需要考虑年度范围21.50 - 22.24和当前价格21.77。许多人在以21.77或22.07下订单之前，会比较0.37%和。实时查看OVT价格图表，了解每日变化。
Overlay Shares Short Term Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Overlay Shares Short Term Bond ETF的最高价格是22.24。在21.50 - 22.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Short Term Bond ETF的绩效。
Overlay Shares Short Term Bond ETF股票的最低价格是多少？
Overlay Shares Short Term Bond ETF（OVT）的最低价格为21.50。将其与当前的21.77和21.50 - 22.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OVT股票是什么时候拆分的？
Overlay Shares Short Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.77和-1.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.77
- 开盘价
- 21.80
- 卖价
- 21.77
- 买价
- 22.07
- 最低价
- 21.75
- 最高价
- 21.80
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- -1.67%
- 年变化
- -1.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%