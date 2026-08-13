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OVT: Overlay Shares Short Term Bond ETF

21.77 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OVT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.75和高点21.80进行交易。

关注Overlay Shares Short Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OVT股票今天的价格是多少？

Overlay Shares Short Term Bond ETF股票今天的定价为21.77。它在21.75 - 21.80范围内交易，昨天的收盘价为21.77，交易量达到23。OVT的实时价格图表显示了这些更新。

Overlay Shares Short Term Bond ETF股票是否支付股息？

Overlay Shares Short Term Bond ETF目前的价值为21.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.85%和USD。实时查看图表以跟踪OVT走势。

如何购买OVT股票？

您可以以21.77的当前价格购买Overlay Shares Short Term Bond ETF股票。订单通常设置在21.77或22.07附近，而23和-0.14%显示市场活动。立即关注OVT的实时图表更新。

如何投资OVT股票？

投资Overlay Shares Short Term Bond ETF需要考虑年度范围21.50 - 22.24和当前价格21.77。许多人在以21.77或22.07下订单之前，会比较0.37%和。实时查看OVT价格图表，了解每日变化。

Overlay Shares Short Term Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Overlay Shares Short Term Bond ETF的最高价格是22.24。在21.50 - 22.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Short Term Bond ETF的绩效。

Overlay Shares Short Term Bond ETF股票的最低价格是多少？

Overlay Shares Short Term Bond ETF（OVT）的最低价格为21.50。将其与当前的21.77和21.50 - 22.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OVT股票是什么时候拆分的？

Overlay Shares Short Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.77和-1.85%中可见。

日范围
21.75 21.80
年范围
21.50 22.24
前一天收盘价
21.77
开盘价
21.80
卖价
21.77
买价
22.07
最低价
21.75
最高价
21.80
交易量
23
日变化
0.00%
月变化
0.37%
6个月变化
-1.67%
年变化
-1.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%