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OVF: Overlay Shares Foreign Equity ETF
Курс OVF за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.14, а максимальная — 32.25.
Следите за динамикой Overlay Shares Foreign Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OVF сегодня?
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) сегодня оценивается на уровне 32.19. Инструмент торгуется в пределах 32.14 - 32.25, вчерашнее закрытие составило 32.25, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OVF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overlay Shares Foreign Equity ETF?
Overlay Shares Foreign Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.38% и USD. Отслеживайте движения OVF на графике в реальном времени.
Как купить акции OVF?
Вы можете купить акции Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) по текущей цене 32.19. Ордера обычно размещаются около 32.19 или 32.49, тогда как 71 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OVF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OVF?
Инвестирование в Overlay Shares Foreign Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.65 - 32.59 и текущей цены 32.19. Многие сравнивают 3.14% и 2.45% перед размещением ордеров на 32.19 или 32.49. Изучайте ежедневные изменения цены OVF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Overlay Shares Foreign Equity ETF?
Самая высокая цена Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) за последний год составила 32.59. Акции заметно колебались в пределах 27.65 - 32.59, сравнение с 32.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overlay Shares Foreign Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Overlay Shares Foreign Equity ETF?
Самая низкая цена Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) за год составила 27.65. Сравнение с текущими 32.19 и 27.65 - 32.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OVF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OVF?
В прошлом Overlay Shares Foreign Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.25 и 16.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.25
- Open
- 32.22
- Bid
- 32.19
- Ask
- 32.49
- Low
- 32.14
- High
- 32.25
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 3.14%
- 6-месячное изменение
- 2.45%
- Годовое изменение
- 16.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%