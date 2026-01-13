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OVF: Overlay Shares Foreign Equity ETF

32.19 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OVF за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.14, а максимальная — 32.25.

Следите за динамикой Overlay Shares Foreign Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OVF сегодня?

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) сегодня оценивается на уровне 32.19. Инструмент торгуется в пределах 32.14 - 32.25, вчерашнее закрытие составило 32.25, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OVF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overlay Shares Foreign Equity ETF?

Overlay Shares Foreign Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.38% и USD. Отслеживайте движения OVF на графике в реальном времени.

Как купить акции OVF?

Вы можете купить акции Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) по текущей цене 32.19. Ордера обычно размещаются около 32.19 или 32.49, тогда как 71 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OVF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OVF?

Инвестирование в Overlay Shares Foreign Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.65 - 32.59 и текущей цены 32.19. Многие сравнивают 3.14% и 2.45% перед размещением ордеров на 32.19 или 32.49. Изучайте ежедневные изменения цены OVF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Overlay Shares Foreign Equity ETF?

Самая высокая цена Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) за последний год составила 32.59. Акции заметно колебались в пределах 27.65 - 32.59, сравнение с 32.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overlay Shares Foreign Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Overlay Shares Foreign Equity ETF?

Самая низкая цена Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) за год составила 27.65. Сравнение с текущими 32.19 и 27.65 - 32.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OVF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OVF?

В прошлом Overlay Shares Foreign Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.25 и 16.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.14 32.25
Годовой диапазон
27.65 32.59
Предыдущее закрытие
32.25
Open
32.22
Bid
32.19
Ask
32.49
Low
32.14
High
32.25
Объем
71
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
3.14%
6-месячное изменение
2.45%
Годовое изменение
16.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%