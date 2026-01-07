OVF: Overlay Shares Foreign Equity ETF
今日OVF汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点32.14和高点32.33进行交易。
关注Overlay Shares Foreign Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVF新闻
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- Overlooked Cost Of Capped Upside In Option Income Strategies: Why The Structure Matters
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Irrational Exuberance Again
- Trump-Xi Summit 2026: Key Expectations And What Markets Are Watching
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- OVL: Strong Performance, Now Strong 10.5% Distribution Rate (BATS:OVL)
- Indicators Suggest The Market Likely Hasn't Hit Bottom Yet
- A Different Supply-Side Shock
- Weekly Market Pulse: Questions
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- How Big Market Swings May Be Hiding Broader Gains
- Global Leading Indicators, January 2026 - As Good As It Gets
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- Data Update 4 For 2026: The Global Perspective
- Global Trade In 2026: Significant Slowdown Amid Large Shifts
- Global Economy Shakes Off Tariff Shock Amid Tech-Driven Boom
- Global Stocks Set To Rally Again In 2026, Though U.S. Market May Regain Lead
- New Year, New Records: Equities Rise As Growth Outlook Improves
- Global Markets In 2026: How Venezuela Could Shift The Outlook
常见问题解答
OVF股票今天的价格是多少？
Overlay Shares Foreign Equity ETF股票今天的定价为32.14。它在32.14 - 32.33范围内交易，昨天的收盘价为32.19，交易量达到50。OVF的实时价格图表显示了这些更新。
Overlay Shares Foreign Equity ETF股票是否支付股息？
Overlay Shares Foreign Equity ETF目前的价值为32.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.20%和USD。实时查看图表以跟踪OVF走势。
如何购买OVF股票？
您可以以32.14的当前价格购买Overlay Shares Foreign Equity ETF股票。订单通常设置在32.14或32.44附近，而50和-0.34%显示市场活动。立即关注OVF的实时图表更新。
如何投资OVF股票？
投资Overlay Shares Foreign Equity ETF需要考虑年度范围27.65 - 32.59和当前价格32.14。许多人在以32.14或32.44下订单之前，会比较2.98%和。实时查看OVF价格图表，了解每日变化。
Overlay Shares Foreign Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Overlay Shares Foreign Equity ETF的最高价格是32.59。在27.65 - 32.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Foreign Equity ETF的绩效。
Overlay Shares Foreign Equity ETF股票的最低价格是多少？
Overlay Shares Foreign Equity ETF（OVF）的最低价格为27.65。将其与当前的32.14和27.65 - 32.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OVF股票是什么时候拆分的？
Overlay Shares Foreign Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.19和16.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.19
- 开盘价
- 32.25
- 卖价
- 32.14
- 买价
- 32.44
- 最低价
- 32.14
- 最高价
- 32.33
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 2.98%
- 6个月变化
- 2.29%
- 年变化
- 16.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%