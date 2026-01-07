报价部分
货币 / OVF
回到股票

OVF: Overlay Shares Foreign Equity ETF

32.14 USD 0.05 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OVF汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点32.14和高点32.33进行交易。

关注Overlay Shares Foreign Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OVF新闻

常见问题解答

OVF股票今天的价格是多少？

Overlay Shares Foreign Equity ETF股票今天的定价为32.14。它在32.14 - 32.33范围内交易，昨天的收盘价为32.19，交易量达到50。OVF的实时价格图表显示了这些更新。

Overlay Shares Foreign Equity ETF股票是否支付股息？

Overlay Shares Foreign Equity ETF目前的价值为32.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.20%和USD。实时查看图表以跟踪OVF走势。

如何购买OVF股票？

您可以以32.14的当前价格购买Overlay Shares Foreign Equity ETF股票。订单通常设置在32.14或32.44附近，而50和-0.34%显示市场活动。立即关注OVF的实时图表更新。

如何投资OVF股票？

投资Overlay Shares Foreign Equity ETF需要考虑年度范围27.65 - 32.59和当前价格32.14。许多人在以32.14或32.44下订单之前，会比较2.98%和。实时查看OVF价格图表，了解每日变化。

Overlay Shares Foreign Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Overlay Shares Foreign Equity ETF的最高价格是32.59。在27.65 - 32.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Foreign Equity ETF的绩效。

Overlay Shares Foreign Equity ETF股票的最低价格是多少？

Overlay Shares Foreign Equity ETF（OVF）的最低价格为27.65。将其与当前的32.14和27.65 - 32.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OVF股票是什么时候拆分的？

Overlay Shares Foreign Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.19和16.20%中可见。

日范围
32.14 32.33
年范围
27.65 32.59
前一天收盘价
32.19
开盘价
32.25
卖价
32.14
买价
32.44
最低价
32.14
最高价
32.33
交易量
50
日变化
-0.16%
月变化
2.98%
6个月变化
2.29%
年变化
16.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%