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OVB: Overlay Shares Core Bond ETF

20.14 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OVB за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.14, а максимальная — 20.20.

Следите за динамикой Overlay Shares Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OVB сегодня?

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) сегодня оценивается на уровне 20.14. Инструмент торгуется в пределах 20.14 - 20.20, вчерашнее закрытие составило 20.19, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OVB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overlay Shares Core Bond ETF?

Overlay Shares Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.59% и USD. Отслеживайте движения OVB на графике в реальном времени.

Как купить акции OVB?

Вы можете купить акции Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) по текущей цене 20.14. Ордера обычно размещаются около 20.14 или 20.44, тогда как 7 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OVB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OVB?

Инвестирование в Overlay Shares Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.96 - 20.98 и текущей цены 20.14. Многие сравнивают 0.30% и -3.31% перед размещением ордеров на 20.14 или 20.44. Изучайте ежедневные изменения цены OVB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Overlay Shares Core Bond ETF?

Самая высокая цена Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) за последний год составила 20.98. Акции заметно колебались в пределах 19.96 - 20.98, сравнение с 20.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overlay Shares Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Overlay Shares Core Bond ETF?

Самая низкая цена Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) за год составила 19.96. Сравнение с текущими 20.14 и 19.96 - 20.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OVB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OVB?

В прошлом Overlay Shares Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.19 и -3.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.14 20.20
Годовой диапазон
19.96 20.98
Предыдущее закрытие
20.19
Open
20.20
Bid
20.14
Ask
20.44
Low
20.14
High
20.20
Объем
7
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-3.31%
Годовое изменение
-3.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%