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OVB: Overlay Shares Core Bond ETF
Курс OVB за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.14, а максимальная — 20.20.
Следите за динамикой Overlay Shares Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OVB сегодня?
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) сегодня оценивается на уровне 20.14. Инструмент торгуется в пределах 20.14 - 20.20, вчерашнее закрытие составило 20.19, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OVB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overlay Shares Core Bond ETF?
Overlay Shares Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.59% и USD. Отслеживайте движения OVB на графике в реальном времени.
Как купить акции OVB?
Вы можете купить акции Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) по текущей цене 20.14. Ордера обычно размещаются около 20.14 или 20.44, тогда как 7 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OVB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OVB?
Инвестирование в Overlay Shares Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.96 - 20.98 и текущей цены 20.14. Многие сравнивают 0.30% и -3.31% перед размещением ордеров на 20.14 или 20.44. Изучайте ежедневные изменения цены OVB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Overlay Shares Core Bond ETF?
Самая высокая цена Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) за последний год составила 20.98. Акции заметно колебались в пределах 19.96 - 20.98, сравнение с 20.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overlay Shares Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Overlay Shares Core Bond ETF?
Самая низкая цена Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) за год составила 19.96. Сравнение с текущими 20.14 и 19.96 - 20.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OVB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OVB?
В прошлом Overlay Shares Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.19 и -3.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.19
- Open
- 20.20
- Bid
- 20.14
- Ask
- 20.44
- Low
- 20.14
- High
- 20.20
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -3.31%
- Годовое изменение
- -3.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%