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OVB: Overlay Shares Core Bond ETF

20.18 USD 0.04 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OVB汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点20.17和高点20.32进行交易。

关注Overlay Shares Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OVB新闻

常见问题解答

OVB股票今天的价格是多少？

Overlay Shares Core Bond ETF股票今天的定价为20.18。它在20.17 - 20.32范围内交易，昨天的收盘价为20.14，交易量达到16。OVB的实时价格图表显示了这些更新。

Overlay Shares Core Bond ETF股票是否支付股息？

Overlay Shares Core Bond ETF目前的价值为20.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.40%和USD。实时查看图表以跟踪OVB走势。

如何购买OVB股票？

您可以以20.18的当前价格购买Overlay Shares Core Bond ETF股票。订单通常设置在20.18或20.48附近，而16和-0.49%显示市场活动。立即关注OVB的实时图表更新。

如何投资OVB股票？

投资Overlay Shares Core Bond ETF需要考虑年度范围19.96 - 20.98和当前价格20.18。许多人在以20.18或20.48下订单之前，会比较0.50%和。实时查看OVB价格图表，了解每日变化。

Overlay Shares Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Overlay Shares Core Bond ETF的最高价格是20.98。在19.96 - 20.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Core Bond ETF的绩效。

Overlay Shares Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Overlay Shares Core Bond ETF（OVB）的最低价格为19.96。将其与当前的20.18和19.96 - 20.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OVB股票是什么时候拆分的？

Overlay Shares Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.14和-3.40%中可见。

日范围
20.17 20.32
年范围
19.96 20.98
前一天收盘价
20.14
开盘价
20.28
卖价
20.18
买价
20.48
最低价
20.17
最高价
20.32
交易量
16
日变化
0.20%
月变化
0.50%
6个月变化
-3.12%
年变化
-3.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%