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OSEA: Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF
Курс OSEA за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.90, а максимальная — 31.07.
Следите за динамикой Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OSEA
- Harbor International Compounders ETF Q1 2026 Commentary (OSEA)
- Harbor International Compounders ETF Q3 2025 Commentary (OSEA)
- Harbor International Compounders ETF Q3 2025 Commentary (OSEA)
- Harbor International Compounders Fund Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:OSEA)
- Harbor International Compounders ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:OSEA)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OSEA сегодня?
Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF (OSEA) сегодня оценивается на уровне 31.01. Инструмент торгуется в пределах 30.90 - 31.07, вчерашнее закрытие составило 31.04, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSEA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF?
Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF в настоящее время оценивается в 31.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.98% и USD. Отслеживайте движения OSEA на графике в реальном времени.
Как купить акции OSEA?
Вы можете купить акции Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF (OSEA) по текущей цене 31.01. Ордера обычно размещаются около 31.01 или 31.31, тогда как 38 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSEA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OSEA?
Инвестирование в Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF предполагает учет годового диапазона 27.95 - 31.60 и текущей цены 31.01. Многие сравнивают 1.41% и 1.31% перед размещением ордеров на 31.01 или 31.31. Изучайте ежедневные изменения цены OSEA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF?
Самая высокая цена Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF (OSEA) за последний год составила 31.60. Акции заметно колебались в пределах 27.95 - 31.60, сравнение с 31.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF?
Самая низкая цена Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF (OSEA) за год составила 27.95. Сравнение с текущими 31.01 и 27.95 - 31.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSEA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OSEA?
В прошлом Harbor ETF Trust Harbor International Compounders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.04 и 0.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.04
- Open
- 30.99
- Bid
- 31.01
- Ask
- 31.31
- Low
- 30.90
- High
- 31.07
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 1.31%
- Годовое изменение
- 0.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%