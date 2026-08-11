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OSCX: Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF
Курс OSCX за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.30, а максимальная — 94.76.
Следите за динамикой Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OSCX сегодня?
Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF (OSCX) сегодня оценивается на уровне 89.30. Инструмент торгуется в пределах 89.30 - 94.76, вчерашнее закрытие составило 88.05, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF?
Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF в настоящее время оценивается в 89.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 377.80% и USD. Отслеживайте движения OSCX на графике в реальном времени.
Как купить акции OSCX?
Вы можете купить акции Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF (OSCX) по текущей цене 89.30. Ордера обычно размещаются около 89.30 или 89.60, тогда как 18 и -4.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OSCX?
Инвестирование в Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF предполагает учет годового диапазона 5.58 - 135.27 и текущей цены 89.30. Многие сравнивают -21.36% и 1188.60% перед размещением ордеров на 89.30 или 89.60. Изучайте ежедневные изменения цены OSCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF?
Самая высокая цена Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF (OSCX) за последний год составила 135.27. Акции заметно колебались в пределах 5.58 - 135.27, сравнение с 88.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF?
Самая низкая цена Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF (OSCX) за год составила 5.58. Сравнение с текущими 89.30 и 5.58 - 135.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OSCX?
В прошлом Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.05 и 377.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.05
- Open
- 93.15
- Bid
- 89.30
- Ask
- 89.60
- Low
- 89.30
- High
- 94.76
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- -21.36%
- 6-месячное изменение
- 1188.60%
- Годовое изменение
- 377.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%