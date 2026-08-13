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OSCX: Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF

85.09 USD 4.21 (4.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OSCX汇率已更改-4.71%。当日，交易品种以低点84.67和高点85.09进行交易。

关注Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OSCX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票今天的定价为85.09。它在84.67 - 85.09范围内交易，昨天的收盘价为89.30，交易量达到8。OSCX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF目前的价值为85.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注355.27%和USD。实时查看图表以跟踪OSCX走势。

如何购买OSCX股票？

您可以以85.09的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票。订单通常设置在85.09或85.39附近，而8和0.50%显示市场活动。立即关注OSCX的实时图表更新。

如何投资OSCX股票？

投资Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF需要考虑年度范围5.58 - 135.27和当前价格85.09。许多人在以85.09或85.39下订单之前，会比较-25.07%和。实时查看OSCX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF的最高价格是135.27。在5.58 - 135.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF（OSCX）的最低价格为5.58。将其与当前的85.09和5.58 - 135.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OSCX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.30和355.27%中可见。

日范围
84.67 85.09
年范围
5.58 135.27
前一天收盘价
89.30
开盘价
84.67
卖价
85.09
买价
85.39
最低价
84.67
最高价
85.09
交易量
8
日变化
-4.71%
月变化
-25.07%
6个月变化
1127.85%
年变化
355.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%