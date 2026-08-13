OSCX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票今天的定价为85.09。它在84.67 - 85.09范围内交易，昨天的收盘价为89.30，交易量达到8。OSCX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF目前的价值为85.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注355.27%和USD。实时查看图表以跟踪OSCX走势。

如何购买OSCX股票？ 您可以以85.09的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票。订单通常设置在85.09或85.39附近，而8和0.50%显示市场活动。立即关注OSCX的实时图表更新。

如何投资OSCX股票？ 投资Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF需要考虑年度范围5.58 - 135.27和当前价格85.09。许多人在以85.09或85.39下订单之前，会比较-25.07%和。实时查看OSCX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF的最高价格是135.27。在5.58 - 135.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF（OSCX）的最低价格为5.58。将其与当前的85.09和5.58 - 135.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。