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OSCV: Opus Small Cap Value ETF

42.80 USD 0.13 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OSCV за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.70, а максимальная — 42.92.

Следите за динамикой Opus Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OSCV сегодня?

Opus Small Cap Value ETF (OSCV) сегодня оценивается на уровне 42.80. Инструмент торгуется в пределах 42.70 - 42.92, вчерашнее закрытие составило 42.93, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Opus Small Cap Value ETF?

Opus Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 42.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения OSCV на графике в реальном времени.

Как купить акции OSCV?

Вы можете купить акции Opus Small Cap Value ETF (OSCV) по текущей цене 42.80. Ордера обычно размещаются около 42.80 или 43.10, тогда как 90 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OSCV?

Инвестирование в Opus Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 35.93 - 43.26 и текущей цены 42.80. Многие сравнивают -0.16% и 5.76% перед размещением ордеров на 42.80 или 43.10. Изучайте ежедневные изменения цены OSCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Opus Small Cap Value ETF?

Самая высокая цена Opus Small Cap Value ETF (OSCV) за последний год составила 43.26. Акции заметно колебались в пределах 35.93 - 43.26, сравнение с 42.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Opus Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Opus Small Cap Value ETF?

Самая низкая цена Opus Small Cap Value ETF (OSCV) за год составила 35.93. Сравнение с текущими 42.80 и 35.93 - 43.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OSCV?

В прошлом Opus Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.93 и 12.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.70 42.92
Годовой диапазон
35.93 43.26
Предыдущее закрытие
42.93
Open
42.84
Bid
42.80
Ask
43.10
Low
42.70
High
42.92
Объем
90
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
5.76%
Годовое изменение
12.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%