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OSCV: Opus Small Cap Value ETF
Курс OSCV за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.70, а максимальная — 42.92.
Следите за динамикой Opus Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OSCV сегодня?
Opus Small Cap Value ETF (OSCV) сегодня оценивается на уровне 42.80. Инструмент торгуется в пределах 42.70 - 42.92, вчерашнее закрытие составило 42.93, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Opus Small Cap Value ETF?
Opus Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 42.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения OSCV на графике в реальном времени.
Как купить акции OSCV?
Вы можете купить акции Opus Small Cap Value ETF (OSCV) по текущей цене 42.80. Ордера обычно размещаются около 42.80 или 43.10, тогда как 90 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OSCV?
Инвестирование в Opus Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 35.93 - 43.26 и текущей цены 42.80. Многие сравнивают -0.16% и 5.76% перед размещением ордеров на 42.80 или 43.10. Изучайте ежедневные изменения цены OSCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Opus Small Cap Value ETF?
Самая высокая цена Opus Small Cap Value ETF (OSCV) за последний год составила 43.26. Акции заметно колебались в пределах 35.93 - 43.26, сравнение с 42.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Opus Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Opus Small Cap Value ETF?
Самая низкая цена Opus Small Cap Value ETF (OSCV) за год составила 35.93. Сравнение с текущими 42.80 и 35.93 - 43.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OSCV?
В прошлом Opus Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.93 и 12.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.93
- Open
- 42.84
- Bid
- 42.80
- Ask
- 43.10
- Low
- 42.70
- High
- 42.92
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- 5.76%
- Годовое изменение
- 12.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%