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OSCV: Opus Small Cap Value ETF

42.96 USD 0.16 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OSCV汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点42.85和高点43.07进行交易。

关注Opus Small Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OSCV新闻

常见问题解答

OSCV股票今天的价格是多少？

Opus Small Cap Value ETF股票今天的定价为42.96。它在42.85 - 43.07范围内交易，昨天的收盘价为42.80，交易量达到127。OSCV的实时价格图表显示了这些更新。

Opus Small Cap Value ETF股票是否支付股息？

Opus Small Cap Value ETF目前的价值为42.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.05%和USD。实时查看图表以跟踪OSCV走势。

如何购买OSCV股票？

您可以以42.96的当前价格购买Opus Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在42.96或43.26附近，而127和0.26%显示市场活动。立即关注OSCV的实时图表更新。

如何投资OSCV股票？

投资Opus Small Cap Value ETF需要考虑年度范围35.93 - 43.26和当前价格42.96。许多人在以42.96或43.26下订单之前，会比较0.21%和。实时查看OSCV价格图表，了解每日变化。

Opus Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Opus Small Cap Value ETF的最高价格是43.26。在35.93 - 43.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opus Small Cap Value ETF的绩效。

Opus Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Opus Small Cap Value ETF（OSCV）的最低价格为35.93。将其与当前的42.96和35.93 - 43.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OSCV股票是什么时候拆分的？

Opus Small Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.80和13.05%中可见。

日范围
42.85 43.07
年范围
35.93 43.26
前一天收盘价
42.80
开盘价
42.85
卖价
42.96
买价
43.26
最低价
42.85
最高价
43.07
交易量
127
日变化
0.37%
月变化
0.21%
6个月变化
6.15%
年变化
13.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%