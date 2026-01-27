OSCV: Opus Small Cap Value ETF
今日OSCV汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点42.85和高点43.07进行交易。
关注Opus Small Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
OSCV股票今天的价格是多少？
Opus Small Cap Value ETF股票今天的定价为42.96。它在42.85 - 43.07范围内交易，昨天的收盘价为42.80，交易量达到127。OSCV的实时价格图表显示了这些更新。
Opus Small Cap Value ETF股票是否支付股息？
Opus Small Cap Value ETF目前的价值为42.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.05%和USD。实时查看图表以跟踪OSCV走势。
如何购买OSCV股票？
您可以以42.96的当前价格购买Opus Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在42.96或43.26附近，而127和0.26%显示市场活动。立即关注OSCV的实时图表更新。
如何投资OSCV股票？
投资Opus Small Cap Value ETF需要考虑年度范围35.93 - 43.26和当前价格42.96。许多人在以42.96或43.26下订单之前，会比较0.21%和。实时查看OSCV价格图表，了解每日变化。
Opus Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Opus Small Cap Value ETF的最高价格是43.26。在35.93 - 43.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opus Small Cap Value ETF的绩效。
Opus Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Opus Small Cap Value ETF（OSCV）的最低价格为35.93。将其与当前的42.96和35.93 - 43.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OSCV股票是什么时候拆分的？
Opus Small Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.80和13.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.80
- 开盘价
- 42.85
- 卖价
- 42.96
- 买价
- 43.26
- 最低价
- 42.85
- 最高价
- 43.07
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 6.15%
- 年变化
- 13.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%