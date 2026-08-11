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OSCG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

30.81 USD 5.48 (21.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OSCG за сегодня изменился на 21.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.91, а максимальная — 31.21.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OSCG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) сегодня оценивается на уровне 30.81. Инструмент торгуется в пределах 25.91 - 31.21, вчерашнее закрытие составило 25.33, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSCG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF в настоящее время оценивается в 30.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 107.34% и USD. Отслеживайте движения OSCG на графике в реальном времени.

Как купить акции OSCG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) по текущей цене 30.81. Ордера обычно размещаются около 30.81 или 31.11, тогда как 37 и 18.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSCG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OSCG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF предполагает учет годового диапазона 4.47 - 35.14 и текущей цены 30.81. Многие сравнивают 8.14% и 306.94% перед размещением ордеров на 30.81 или 31.11. Изучайте ежедневные изменения цены OSCG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) за последний год составила 35.14. Акции заметно колебались в пределах 4.47 - 35.14, сравнение с 25.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) за год составила 4.47. Сравнение с текущими 30.81 и 4.47 - 35.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSCG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OSCG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.33 и 107.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.91 31.21
Годовой диапазон
4.47 35.14
Предыдущее закрытие
25.33
Open
25.91
Bid
30.81
Ask
31.11
Low
25.91
High
31.21
Объем
37
Дневное изменение
21.63%
Месячное изменение
8.14%
6-месячное изменение
306.94%
Годовое изменение
107.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%