Курс OSCG за сегодня изменился на 21.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.91, а максимальная — 31.21.

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