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OSCG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
Курс OSCG за сегодня изменился на 21.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.91, а максимальная — 31.21.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OSCG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) сегодня оценивается на уровне 30.81. Инструмент торгуется в пределах 25.91 - 31.21, вчерашнее закрытие составило 25.33, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF в настоящее время оценивается в 30.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 107.34% и USD. Отслеживайте движения OSCG на графике в реальном времени.
Как купить акции OSCG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) по текущей цене 30.81. Ордера обычно размещаются около 30.81 или 31.11, тогда как 37 и 18.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OSCG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF предполагает учет годового диапазона 4.47 - 35.14 и текущей цены 30.81. Многие сравнивают 8.14% и 306.94% перед размещением ордеров на 30.81 или 31.11. Изучайте ежедневные изменения цены OSCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) за последний год составила 35.14. Акции заметно колебались в пределах 4.47 - 35.14, сравнение с 25.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) за год составила 4.47. Сравнение с текущими 30.81 и 4.47 - 35.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OSCG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.33 и 107.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.33
- Open
- 25.91
- Bid
- 30.81
- Ask
- 31.11
- Low
- 25.91
- High
- 31.21
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 21.63%
- Месячное изменение
- 8.14%
- 6-месячное изменение
- 306.94%
- Годовое изменение
- 107.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%