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OSCG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

30.81 USD 5.48 (21.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OSCG汇率已更改21.63%。当日，交易品种以低点25.91和高点31.21进行交易。

关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OSCG股票今天的价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票今天的定价为30.81。它在25.91 - 31.21范围内交易，昨天的收盘价为25.33，交易量达到37。OSCG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票是否支付股息？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF目前的价值为30.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注107.34%和USD。实时查看图表以跟踪OSCG走势。

如何购买OSCG股票？

您可以以30.81的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票。订单通常设置在30.81或31.11附近，而37和18.91%显示市场活动。立即关注OSCG的实时图表更新。

如何投资OSCG股票？

投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF需要考虑年度范围4.47 - 35.14和当前价格30.81。许多人在以30.81或31.11下订单之前，会比较8.14%和。实时查看OSCG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF的最高价格是35.14。在4.47 - 35.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF（OSCG）的最低价格为4.47。将其与当前的30.81和4.47 - 35.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OSCG股票是什么时候拆分的？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.33和107.34%中可见。

日范围
25.91 31.21
年范围
4.47 35.14
前一天收盘价
25.33
开盘价
25.91
卖价
30.81
买价
31.11
最低价
25.91
最高价
31.21
交易量
37
日变化
21.63%
月变化
8.14%
6个月变化
306.94%
年变化
107.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%