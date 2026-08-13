OSCG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
今日OSCG汇率已更改21.63%。当日，交易品种以低点25.91和高点31.21进行交易。
关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OSCG股票今天的价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票今天的定价为30.81。它在25.91 - 31.21范围内交易，昨天的收盘价为25.33，交易量达到37。OSCG的实时价格图表显示了这些更新。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票是否支付股息？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF目前的价值为30.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注107.34%和USD。实时查看图表以跟踪OSCG走势。
如何购买OSCG股票？
您可以以30.81的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票。订单通常设置在30.81或31.11附近，而37和18.91%显示市场活动。立即关注OSCG的实时图表更新。
如何投资OSCG股票？
投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF需要考虑年度范围4.47 - 35.14和当前价格30.81。许多人在以30.81或31.11下订单之前，会比较8.14%和。实时查看OSCG价格图表，了解每日变化。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF的最高价格是35.14。在4.47 - 35.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF的绩效。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF（OSCG）的最低价格为4.47。将其与当前的30.81和4.47 - 35.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OSCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OSCG股票是什么时候拆分的？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.33和107.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.33
- 开盘价
- 25.91
- 卖价
- 30.81
- 买价
- 31.11
- 最低价
- 25.91
- 最高价
- 31.21
- 交易量
- 37
- 日变化
- 21.63%
- 月变化
- 8.14%
- 6个月变化
- 306.94%
- 年变化
- 107.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%