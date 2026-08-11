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ORR: Militia Long/Short Equity ETF

39.27 USD 0.16 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ORR за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.18, а максимальная — 39.43.

Следите за динамикой Militia Long/Short Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ORR сегодня?

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) сегодня оценивается на уровне 39.27. Инструмент торгуется в пределах 39.18 - 39.43, вчерашнее закрытие составило 39.43, а торговый объем достиг 175. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ORR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Militia Long/Short Equity ETF?

Militia Long/Short Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.89% и USD. Отслеживайте движения ORR на графике в реальном времени.

Как купить акции ORR?

Вы можете купить акции Militia Long/Short Equity ETF (ORR) по текущей цене 39.27. Ордера обычно размещаются около 39.27 или 39.57, тогда как 175 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ORR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ORR?

Инвестирование в Militia Long/Short Equity ETF предполагает учет годового диапазона 35.01 - 39.80 и текущей цены 39.27. Многие сравнивают 1.21% и 0.80% перед размещением ордеров на 39.27 или 39.57. Изучайте ежедневные изменения цены ORR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Militia Long/Short Equity ETF?

Самая высокая цена Militia Long/Short Equity ETF (ORR) за последний год составила 39.80. Акции заметно колебались в пределах 35.01 - 39.80, сравнение с 39.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Militia Long/Short Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Militia Long/Short Equity ETF?

Самая низкая цена Militia Long/Short Equity ETF (ORR) за год составила 35.01. Сравнение с текущими 39.27 и 35.01 - 39.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ORR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ORR?

В прошлом Militia Long/Short Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.43 и 1.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.18 39.43
Годовой диапазон
35.01 39.80
Предыдущее закрытие
39.43
Open
39.43
Bid
39.27
Ask
39.57
Low
39.18
High
39.43
Объем
175
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
0.80%
Годовое изменение
1.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%