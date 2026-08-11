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ORR: Militia Long/Short Equity ETF
Курс ORR за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.18, а максимальная — 39.43.
Следите за динамикой Militia Long/Short Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ORR сегодня?
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) сегодня оценивается на уровне 39.27. Инструмент торгуется в пределах 39.18 - 39.43, вчерашнее закрытие составило 39.43, а торговый объем достиг 175. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ORR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Militia Long/Short Equity ETF?
Militia Long/Short Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.89% и USD. Отслеживайте движения ORR на графике в реальном времени.
Как купить акции ORR?
Вы можете купить акции Militia Long/Short Equity ETF (ORR) по текущей цене 39.27. Ордера обычно размещаются около 39.27 или 39.57, тогда как 175 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ORR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ORR?
Инвестирование в Militia Long/Short Equity ETF предполагает учет годового диапазона 35.01 - 39.80 и текущей цены 39.27. Многие сравнивают 1.21% и 0.80% перед размещением ордеров на 39.27 или 39.57. Изучайте ежедневные изменения цены ORR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Militia Long/Short Equity ETF?
Самая высокая цена Militia Long/Short Equity ETF (ORR) за последний год составила 39.80. Акции заметно колебались в пределах 35.01 - 39.80, сравнение с 39.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Militia Long/Short Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Militia Long/Short Equity ETF?
Самая низкая цена Militia Long/Short Equity ETF (ORR) за год составила 35.01. Сравнение с текущими 39.27 и 35.01 - 39.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ORR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ORR?
В прошлом Militia Long/Short Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.43 и 1.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.43
- Open
- 39.43
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Low
- 39.18
- High
- 39.43
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 0.80%
- Годовое изменение
- 1.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%