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ORR: Militia Long/Short Equity ETF

39.01 USD 0.26 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ORR汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点39.00和高点39.36进行交易。

关注Militia Long/Short Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ORR股票今天的价格是多少？

Militia Long/Short Equity ETF股票今天的定价为39.01。它在39.00 - 39.36范围内交易，昨天的收盘价为39.27，交易量达到156。ORR的实时价格图表显示了这些更新。

Militia Long/Short Equity ETF股票是否支付股息？

Militia Long/Short Equity ETF目前的价值为39.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.22%和USD。实时查看图表以跟踪ORR走势。

如何购买ORR股票？

您可以以39.01的当前价格购买Militia Long/Short Equity ETF股票。订单通常设置在39.01或39.31附近，而156和-0.61%显示市场活动。立即关注ORR的实时图表更新。

如何投资ORR股票？

投资Militia Long/Short Equity ETF需要考虑年度范围35.01 - 39.80和当前价格39.01。许多人在以39.01或39.31下订单之前，会比较0.54%和。实时查看ORR价格图表，了解每日变化。

Militia Long/Short Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Militia Long/Short Equity ETF的最高价格是39.80。在35.01 - 39.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Militia Long/Short Equity ETF的绩效。

Militia Long/Short Equity ETF股票的最低价格是多少？

Militia Long/Short Equity ETF（ORR）的最低价格为35.01。将其与当前的39.01和35.01 - 39.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORR股票是什么时候拆分的？

Militia Long/Short Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.27和1.22%中可见。

日范围
39.00 39.36
年范围
35.01 39.80
前一天收盘价
39.27
开盘价
39.25
卖价
39.01
买价
39.31
最低价
39.00
最高价
39.36
交易量
156
日变化
-0.66%
月变化
0.54%
6个月变化
0.13%
年变化
1.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%