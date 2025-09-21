Валюты / ORIQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ORIQ
10.02 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORIQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Дневной диапазон
10.01 10.03
Годовой диапазон
9.98 10.03
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.01
- High
- 10.03
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.20%
- Годовое изменение
- 0.20%
21 сентября, воскресенье