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OPPJ: WisdomTree Japan Opportunities Fund

57.90 USD 0.14 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OPPJ за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.65, а максимальная — 58.07.

Следите за динамикой WisdomTree Japan Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OPPJ сегодня?

WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) сегодня оценивается на уровне 57.90. Инструмент торгуется в пределах 57.65 - 58.07, вчерашнее закрытие составило 58.04, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPPJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Japan Opportunities Fund?

WisdomTree Japan Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 57.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.67% и USD. Отслеживайте движения OPPJ на графике в реальном времени.

Как купить акции OPPJ?

Вы можете купить акции WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) по текущей цене 57.90. Ордера обычно размещаются около 57.90 или 58.20, тогда как 82 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPPJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OPPJ?

Инвестирование в WisdomTree Japan Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 40.30 - 61.30 и текущей цены 57.90. Многие сравнивают 3.80% и 2.77% перед размещением ордеров на 57.90 или 58.20. Изучайте ежедневные изменения цены OPPJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Japan Opportunities Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) за последний год составила 61.30. Акции заметно колебались в пределах 40.30 - 61.30, сравнение с 58.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Japan Opportunities Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Japan Opportunities Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) за год составила 40.30. Сравнение с текущими 57.90 и 40.30 - 61.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPPJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OPPJ?

В прошлом WisdomTree Japan Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.04 и 43.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.65 58.07
Годовой диапазон
40.30 61.30
Предыдущее закрытие
58.04
Open
57.74
Bid
57.90
Ask
58.20
Low
57.65
High
58.07
Объем
82
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
3.80%
6-месячное изменение
2.77%
Годовое изменение
43.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%