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OPPJ: WisdomTree Japan Opportunities Fund
Курс OPPJ за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.65, а максимальная — 58.07.
Следите за динамикой WisdomTree Japan Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPPJ сегодня?
WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) сегодня оценивается на уровне 57.90. Инструмент торгуется в пределах 57.65 - 58.07, вчерашнее закрытие составило 58.04, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPPJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Japan Opportunities Fund?
WisdomTree Japan Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 57.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.67% и USD. Отслеживайте движения OPPJ на графике в реальном времени.
Как купить акции OPPJ?
Вы можете купить акции WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) по текущей цене 57.90. Ордера обычно размещаются около 57.90 или 58.20, тогда как 82 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPPJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPPJ?
Инвестирование в WisdomTree Japan Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 40.30 - 61.30 и текущей цены 57.90. Многие сравнивают 3.80% и 2.77% перед размещением ордеров на 57.90 или 58.20. Изучайте ежедневные изменения цены OPPJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Japan Opportunities Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) за последний год составила 61.30. Акции заметно колебались в пределах 40.30 - 61.30, сравнение с 58.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Japan Opportunities Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Japan Opportunities Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) за год составила 40.30. Сравнение с текущими 57.90 и 40.30 - 61.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPPJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPPJ?
В прошлом WisdomTree Japan Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.04 и 43.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.04
- Open
- 57.74
- Bid
- 57.90
- Ask
- 58.20
- Low
- 57.65
- High
- 58.07
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- 2.77%
- Годовое изменение
- 43.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%