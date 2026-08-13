OPPJ: WisdomTree Japan Opportunities Fund
今日OPPJ汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点57.84和高点58.41进行交易。
关注WisdomTree Japan Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OPPJ股票今天的价格是多少？
WisdomTree Japan Opportunities Fund股票今天的定价为58.29。它在57.84 - 58.41范围内交易，昨天的收盘价为57.90，交易量达到83。OPPJ的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Japan Opportunities Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Japan Opportunities Fund目前的价值为58.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.64%和USD。实时查看图表以跟踪OPPJ走势。
如何购买OPPJ股票？
您可以以58.29的当前价格购买WisdomTree Japan Opportunities Fund股票。订单通常设置在58.29或58.59附近，而83和-0.02%显示市场活动。立即关注OPPJ的实时图表更新。
如何投资OPPJ股票？
投资WisdomTree Japan Opportunities Fund需要考虑年度范围40.30 - 61.30和当前价格58.29。许多人在以58.29或58.59下订单之前，会比较4.50%和。实时查看OPPJ价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Japan Opportunities Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Japan Opportunities Fund的最高价格是61.30。在40.30 - 61.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Japan Opportunities Fund的绩效。
WisdomTree Japan Opportunities Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Japan Opportunities Fund（OPPJ）的最低价格为40.30。将其与当前的58.29和40.30 - 61.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPPJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OPPJ股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Japan Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.90和44.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.90
- 开盘价
- 58.30
- 卖价
- 58.29
- 买价
- 58.59
- 最低价
- 57.84
- 最高价
- 58.41
- 交易量
- 83
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 4.50%
- 6个月变化
- 3.46%
- 年变化
- 44.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%