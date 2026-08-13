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OPPJ: WisdomTree Japan Opportunities Fund

58.29 USD 0.39 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OPPJ汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点57.84和高点58.41进行交易。

关注WisdomTree Japan Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OPPJ股票今天的价格是多少？

WisdomTree Japan Opportunities Fund股票今天的定价为58.29。它在57.84 - 58.41范围内交易，昨天的收盘价为57.90，交易量达到83。OPPJ的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Japan Opportunities Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Japan Opportunities Fund目前的价值为58.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.64%和USD。实时查看图表以跟踪OPPJ走势。

如何购买OPPJ股票？

您可以以58.29的当前价格购买WisdomTree Japan Opportunities Fund股票。订单通常设置在58.29或58.59附近，而83和-0.02%显示市场活动。立即关注OPPJ的实时图表更新。

如何投资OPPJ股票？

投资WisdomTree Japan Opportunities Fund需要考虑年度范围40.30 - 61.30和当前价格58.29。许多人在以58.29或58.59下订单之前，会比较4.50%和。实时查看OPPJ价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Japan Opportunities Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Japan Opportunities Fund的最高价格是61.30。在40.30 - 61.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Japan Opportunities Fund的绩效。

WisdomTree Japan Opportunities Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Japan Opportunities Fund（OPPJ）的最低价格为40.30。将其与当前的58.29和40.30 - 61.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPPJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPPJ股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Japan Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.90和44.64%中可见。

日范围
57.84 58.41
年范围
40.30 61.30
前一天收盘价
57.90
开盘价
58.30
卖价
58.29
买价
58.59
最低价
57.84
最高价
58.41
交易量
83
日变化
0.67%
月变化
4.50%
6个月变化
3.46%
年变化
44.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%