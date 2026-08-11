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OPPE: WisdomTree European Opportunities Fund

60.09 USD 0.08 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OPPE за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.92, а максимальная — 60.10.

Следите за динамикой WisdomTree European Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OPPE сегодня?

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) сегодня оценивается на уровне 60.09. Инструмент торгуется в пределах 59.92 - 60.10, вчерашнее закрытие составило 60.17, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPPE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree European Opportunities Fund?

WisdomTree European Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 60.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.84% и USD. Отслеживайте движения OPPE на графике в реальном времени.

Как купить акции OPPE?

Вы можете купить акции WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) по текущей цене 60.09. Ордера обычно размещаются около 60.09 или 60.39, тогда как 23 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPPE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OPPE?

Инвестирование в WisdomTree European Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 46.64 - 60.25 и текущей цены 60.09. Многие сравнивают 0.79% и 8.70% перед размещением ордеров на 60.09 или 60.39. Изучайте ежедневные изменения цены OPPE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree European Opportunities Fund?

Самая высокая цена WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) за последний год составила 60.25. Акции заметно колебались в пределах 46.64 - 60.25, сравнение с 60.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree European Opportunities Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree European Opportunities Fund?

Самая низкая цена WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) за год составила 46.64. Сравнение с текущими 60.09 и 46.64 - 60.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPPE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OPPE?

В прошлом WisdomTree European Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.17 и 28.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.92 60.10
Годовой диапазон
46.64 60.25
Предыдущее закрытие
60.17
Open
60.04
Bid
60.09
Ask
60.39
Low
59.92
High
60.10
Объем
23
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
8.70%
Годовое изменение
28.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%