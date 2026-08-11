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OPPE: WisdomTree European Opportunities Fund
Курс OPPE за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.92, а максимальная — 60.10.
Следите за динамикой WisdomTree European Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
- H1
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPPE сегодня?
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) сегодня оценивается на уровне 60.09. Инструмент торгуется в пределах 59.92 - 60.10, вчерашнее закрытие составило 60.17, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPPE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree European Opportunities Fund?
WisdomTree European Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 60.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.84% и USD. Отслеживайте движения OPPE на графике в реальном времени.
Как купить акции OPPE?
Вы можете купить акции WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) по текущей цене 60.09. Ордера обычно размещаются около 60.09 или 60.39, тогда как 23 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPPE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPPE?
Инвестирование в WisdomTree European Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 46.64 - 60.25 и текущей цены 60.09. Многие сравнивают 0.79% и 8.70% перед размещением ордеров на 60.09 или 60.39. Изучайте ежедневные изменения цены OPPE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree European Opportunities Fund?
Самая высокая цена WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) за последний год составила 60.25. Акции заметно колебались в пределах 46.64 - 60.25, сравнение с 60.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree European Opportunities Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree European Opportunities Fund?
Самая низкая цена WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) за год составила 46.64. Сравнение с текущими 60.09 и 46.64 - 60.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPPE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPPE?
В прошлом WisdomTree European Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.17 и 28.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.17
- Open
- 60.04
- Bid
- 60.09
- Ask
- 60.39
- Low
- 59.92
- High
- 60.10
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 8.70%
- Годовое изменение
- 28.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%