OPPE: WisdomTree European Opportunities Fund
今日OPPE汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点59.90和高点60.21进行交易。
关注WisdomTree European Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OPPE股票今天的价格是多少？
WisdomTree European Opportunities Fund股票今天的定价为59.96。它在59.90 - 60.21范围内交易，昨天的收盘价为60.09，交易量达到22。OPPE的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree European Opportunities Fund股票是否支付股息？
WisdomTree European Opportunities Fund目前的价值为59.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.56%和USD。实时查看图表以跟踪OPPE走势。
如何购买OPPE股票？
您可以以59.96的当前价格购买WisdomTree European Opportunities Fund股票。订单通常设置在59.96或60.26附近，而22和-0.33%显示市场活动。立即关注OPPE的实时图表更新。
如何投资OPPE股票？
投资WisdomTree European Opportunities Fund需要考虑年度范围46.64 - 60.25和当前价格59.96。许多人在以59.96或60.26下订单之前，会比较0.57%和。实时查看OPPE价格图表，了解每日变化。
WisdomTree European Opportunities Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree European Opportunities Fund的最高价格是60.25。在46.64 - 60.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree European Opportunities Fund的绩效。
WisdomTree European Opportunities Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree European Opportunities Fund（OPPE）的最低价格为46.64。将其与当前的59.96和46.64 - 60.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OPPE股票是什么时候拆分的？
WisdomTree European Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.09和28.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.09
- 开盘价
- 60.16
- 卖价
- 59.96
- 买价
- 60.26
- 最低价
- 59.90
- 最高价
- 60.21
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- 8.47%
- 年变化
- 28.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%