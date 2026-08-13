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OPPE: WisdomTree European Opportunities Fund

59.96 USD 0.13 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OPPE汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点59.90和高点60.21进行交易。

关注WisdomTree European Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OPPE股票今天的价格是多少？

WisdomTree European Opportunities Fund股票今天的定价为59.96。它在59.90 - 60.21范围内交易，昨天的收盘价为60.09，交易量达到22。OPPE的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree European Opportunities Fund股票是否支付股息？

WisdomTree European Opportunities Fund目前的价值为59.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.56%和USD。实时查看图表以跟踪OPPE走势。

如何购买OPPE股票？

您可以以59.96的当前价格购买WisdomTree European Opportunities Fund股票。订单通常设置在59.96或60.26附近，而22和-0.33%显示市场活动。立即关注OPPE的实时图表更新。

如何投资OPPE股票？

投资WisdomTree European Opportunities Fund需要考虑年度范围46.64 - 60.25和当前价格59.96。许多人在以59.96或60.26下订单之前，会比较0.57%和。实时查看OPPE价格图表，了解每日变化。

WisdomTree European Opportunities Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree European Opportunities Fund的最高价格是60.25。在46.64 - 60.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree European Opportunities Fund的绩效。

WisdomTree European Opportunities Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree European Opportunities Fund（OPPE）的最低价格为46.64。将其与当前的59.96和46.64 - 60.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPPE股票是什么时候拆分的？

WisdomTree European Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.09和28.56%中可见。

日范围
59.90 60.21
年范围
46.64 60.25
前一天收盘价
60.09
开盘价
60.16
卖价
59.96
买价
60.26
最低价
59.90
最高价
60.21
交易量
22
日变化
-0.22%
月变化
0.57%
6个月变化
8.47%
年变化
28.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%