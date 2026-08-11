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OPLN: OPENLANE Inc

37.27 USD 0.30 (0.81%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OPLN за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.71, а максимальная — 37.70.

Следите за динамикой OPENLANE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OPLN сегодня?

OPENLANE Inc (OPLN) сегодня оценивается на уровне 37.27. Инструмент торгуется в пределах 36.71 - 37.70, вчерашнее закрытие составило 36.97, а торговый объем достиг 1105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OPENLANE Inc?

OPENLANE Inc в настоящее время оценивается в 37.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.12% и USD. Отслеживайте движения OPLN на графике в реальном времени.

Как купить акции OPLN?

Вы можете купить акции OPENLANE Inc (OPLN) по текущей цене 37.27. Ордера обычно размещаются около 37.27 или 37.57, тогда как 1105 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OPLN?

Инвестирование в OPENLANE Inc предполагает учет годового диапазона 25.81 - 42.47 и текущей цены 37.27. Многие сравнивают -8.20% и 32.12% перед размещением ордеров на 37.27 или 37.57. Изучайте ежедневные изменения цены OPLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OPENLANE Inc?

Самая высокая цена OPENLANE Inc (OPLN) за последний год составила 42.47. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 42.47, сравнение с 36.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OPENLANE Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OPENLANE Inc?

Самая низкая цена OPENLANE Inc (OPLN) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 37.27 и 25.81 - 42.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OPLN?

В прошлом OPENLANE Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.97 и 22.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.71 37.70
Годовой диапазон
25.81 42.47
Предыдущее закрытие
36.97
Open
37.46
Bid
37.27
Ask
37.57
Low
36.71
High
37.70
Объем
1.105 K
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
-8.20%
6-месячное изменение
32.12%
Годовое изменение
22.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%