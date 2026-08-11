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OPLN: OPENLANE Inc
Курс OPLN за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.71, а максимальная — 37.70.
Следите за динамикой OPENLANE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPLN сегодня?
OPENLANE Inc (OPLN) сегодня оценивается на уровне 37.27. Инструмент торгуется в пределах 36.71 - 37.70, вчерашнее закрытие составило 36.97, а торговый объем достиг 1105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OPENLANE Inc?
OPENLANE Inc в настоящее время оценивается в 37.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.12% и USD. Отслеживайте движения OPLN на графике в реальном времени.
Как купить акции OPLN?
Вы можете купить акции OPENLANE Inc (OPLN) по текущей цене 37.27. Ордера обычно размещаются около 37.27 или 37.57, тогда как 1105 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPLN?
Инвестирование в OPENLANE Inc предполагает учет годового диапазона 25.81 - 42.47 и текущей цены 37.27. Многие сравнивают -8.20% и 32.12% перед размещением ордеров на 37.27 или 37.57. Изучайте ежедневные изменения цены OPLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OPENLANE Inc?
Самая высокая цена OPENLANE Inc (OPLN) за последний год составила 42.47. Акции заметно колебались в пределах 25.81 - 42.47, сравнение с 36.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OPENLANE Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OPENLANE Inc?
Самая низкая цена OPENLANE Inc (OPLN) за год составила 25.81. Сравнение с текущими 37.27 и 25.81 - 42.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPLN?
В прошлом OPENLANE Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.97 и 22.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.97
- Open
- 37.46
- Bid
- 37.27
- Ask
- 37.57
- Low
- 36.71
- High
- 37.70
- Объем
- 1.105 K
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- -8.20%
- 6-месячное изменение
- 32.12%
- Годовое изменение
- 22.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%