Курс OPLN за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.71, а максимальная — 37.70.

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