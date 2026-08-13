OPLN: OPENLANE Inc
今日OPLN汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点36.43和高点37.82进行交易。
关注OPENLANE Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OPLN股票今天的价格是多少？
OPENLANE Inc股票今天的定价为36.52。它在36.43 - 37.82范围内交易，昨天的收盘价为37.27，交易量达到1700。OPLN的实时价格图表显示了这些更新。
OPENLANE Inc股票是否支付股息？
OPENLANE Inc目前的价值为36.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.66%和USD。实时查看图表以跟踪OPLN走势。
如何购买OPLN股票？
您可以以36.52的当前价格购买OPENLANE Inc股票。订单通常设置在36.52或36.82附近，而1700和-3.44%显示市场活动。立即关注OPLN的实时图表更新。
如何投资OPLN股票？
投资OPENLANE Inc需要考虑年度范围25.81 - 42.47和当前价格36.52。许多人在以36.52或36.82下订单之前，会比较-10.05%和。实时查看OPLN价格图表，了解每日变化。
OPENLANE Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，OPENLANE Inc的最高价格是42.47。在25.81 - 42.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OPENLANE Inc的绩效。
OPENLANE Inc股票的最低价格是多少？
OPENLANE Inc（OPLN）的最低价格为25.81。将其与当前的36.52和25.81 - 42.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OPLN股票是什么时候拆分的？
OPENLANE Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.27和19.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.27
- 开盘价
- 37.82
- 卖价
- 36.52
- 买价
- 36.82
- 最低价
- 36.43
- 最高价
- 37.82
- 交易量
- 1.700 K
- 日变化
- -2.01%
- 月变化
- -10.05%
- 6个月变化
- 29.46%
- 年变化
- 19.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%