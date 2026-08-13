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OPLN: OPENLANE Inc

36.52 USD 0.75 (2.01%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OPLN汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点36.43和高点37.82进行交易。

关注OPENLANE Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

OPLN股票今天的价格是多少？

OPENLANE Inc股票今天的定价为36.52。它在36.43 - 37.82范围内交易，昨天的收盘价为37.27，交易量达到1700。OPLN的实时价格图表显示了这些更新。

OPENLANE Inc股票是否支付股息？

OPENLANE Inc目前的价值为36.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.66%和USD。实时查看图表以跟踪OPLN走势。

如何购买OPLN股票？

您可以以36.52的当前价格购买OPENLANE Inc股票。订单通常设置在36.52或36.82附近，而1700和-3.44%显示市场活动。立即关注OPLN的实时图表更新。

如何投资OPLN股票？

投资OPENLANE Inc需要考虑年度范围25.81 - 42.47和当前价格36.52。许多人在以36.52或36.82下订单之前，会比较-10.05%和。实时查看OPLN价格图表，了解每日变化。

OPENLANE Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，OPENLANE Inc的最高价格是42.47。在25.81 - 42.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OPENLANE Inc的绩效。

OPENLANE Inc股票的最低价格是多少？

OPENLANE Inc（OPLN）的最低价格为25.81。将其与当前的36.52和25.81 - 42.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPLN股票是什么时候拆分的？

OPENLANE Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.27和19.66%中可见。

日范围
36.43 37.82
年范围
25.81 42.47
前一天收盘价
37.27
开盘价
37.82
卖价
36.52
买价
36.82
最低价
36.43
最高价
37.82
交易量
1.700 K
日变化
-2.01%
月变化
-10.05%
6个月变化
29.46%
年变化
19.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%