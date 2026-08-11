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OOSP: Obra Opportunistic Structured Products ETF

10.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OOSP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой Obra Opportunistic Structured Products ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OOSP сегодня?

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OOSP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Obra Opportunistic Structured Products ETF?

Obra Opportunistic Structured Products ETF в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения OOSP на графике в реальном времени.

Как купить акции OOSP?

Вы можете купить акции Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 8 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OOSP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OOSP?

Инвестирование в Obra Opportunistic Structured Products ETF предполагает учет годового диапазона 10.05 - 10.25 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают 0.20% и -0.88% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены OOSP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Obra Opportunistic Structured Products ETF?

Самая высокая цена Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) за последний год составила 10.25. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 10.25, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Obra Opportunistic Structured Products ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Obra Opportunistic Structured Products ETF?

Самая низкая цена Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.12 и 10.05 - 10.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OOSP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OOSP?

В прошлом Obra Opportunistic Structured Products ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и -0.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.10 10.13
Годовой диапазон
10.05 10.25
Предыдущее закрытие
10.12
Open
10.13
Bid
10.12
Ask
10.42
Low
10.10
High
10.13
Объем
8
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-0.88%
Годовое изменение
-0.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%