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OOSP: Obra Opportunistic Structured Products ETF
Курс OOSP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.13.
Следите за динамикой Obra Opportunistic Structured Products ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OOSP сегодня?
Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OOSP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Obra Opportunistic Structured Products ETF?
Obra Opportunistic Structured Products ETF в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения OOSP на графике в реальном времени.
Как купить акции OOSP?
Вы можете купить акции Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 8 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OOSP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OOSP?
Инвестирование в Obra Opportunistic Structured Products ETF предполагает учет годового диапазона 10.05 - 10.25 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают 0.20% и -0.88% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены OOSP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Obra Opportunistic Structured Products ETF?
Самая высокая цена Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) за последний год составила 10.25. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 10.25, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Obra Opportunistic Structured Products ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Obra Opportunistic Structured Products ETF?
Самая низкая цена Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.12 и 10.05 - 10.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OOSP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OOSP?
В прошлом Obra Opportunistic Structured Products ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и -0.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.12
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.12
- Ask
- 10.42
- Low
- 10.10
- High
- 10.13
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- -0.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%