OOSP: Obra Opportunistic Structured Products ETF
今日OOSP汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.09和高点10.16进行交易。
关注Obra Opportunistic Structured Products ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OOSP股票今天的价格是多少？
Obra Opportunistic Structured Products ETF股票今天的定价为10.14。它在10.09 - 10.16范围内交易，昨天的收盘价为10.12，交易量达到12。OOSP的实时价格图表显示了这些更新。
Obra Opportunistic Structured Products ETF股票是否支付股息？
Obra Opportunistic Structured Products ETF目前的价值为10.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪OOSP走势。
如何购买OOSP股票？
您可以以10.14的当前价格购买Obra Opportunistic Structured Products ETF股票。订单通常设置在10.14或10.44附近，而12和0.20%显示市场活动。立即关注OOSP的实时图表更新。
如何投资OOSP股票？
投资Obra Opportunistic Structured Products ETF需要考虑年度范围10.05 - 10.25和当前价格10.14。许多人在以10.14或10.44下订单之前，会比较0.40%和。实时查看OOSP价格图表，了解每日变化。
Obra Opportunistic Structured Products ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Obra Opportunistic Structured Products ETF的最高价格是10.25。在10.05 - 10.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Obra Opportunistic Structured Products ETF的绩效。
Obra Opportunistic Structured Products ETF股票的最低价格是多少？
Obra Opportunistic Structured Products ETF（OOSP）的最低价格为10.05。将其与当前的10.14和10.05 - 10.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OOSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OOSP股票是什么时候拆分的？
Obra Opportunistic Structured Products ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.12和-0.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.12
- 开盘价
- 10.12
- 卖价
- 10.14
- 买价
- 10.44
- 最低价
- 10.09
- 最高价
- 10.16
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- -0.69%
- 年变化
- -0.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%