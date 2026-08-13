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OOSP: Obra Opportunistic Structured Products ETF

10.14 USD 0.02 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OOSP汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.09和高点10.16进行交易。

关注Obra Opportunistic Structured Products ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OOSP股票今天的价格是多少？

Obra Opportunistic Structured Products ETF股票今天的定价为10.14。它在10.09 - 10.16范围内交易，昨天的收盘价为10.12，交易量达到12。OOSP的实时价格图表显示了这些更新。

Obra Opportunistic Structured Products ETF股票是否支付股息？

Obra Opportunistic Structured Products ETF目前的价值为10.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪OOSP走势。

如何购买OOSP股票？

您可以以10.14的当前价格购买Obra Opportunistic Structured Products ETF股票。订单通常设置在10.14或10.44附近，而12和0.20%显示市场活动。立即关注OOSP的实时图表更新。

如何投资OOSP股票？

投资Obra Opportunistic Structured Products ETF需要考虑年度范围10.05 - 10.25和当前价格10.14。许多人在以10.14或10.44下订单之前，会比较0.40%和。实时查看OOSP价格图表，了解每日变化。

Obra Opportunistic Structured Products ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Obra Opportunistic Structured Products ETF的最高价格是10.25。在10.05 - 10.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Obra Opportunistic Structured Products ETF的绩效。

Obra Opportunistic Structured Products ETF股票的最低价格是多少？

Obra Opportunistic Structured Products ETF（OOSP）的最低价格为10.05。将其与当前的10.14和10.05 - 10.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OOSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OOSP股票是什么时候拆分的？

Obra Opportunistic Structured Products ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.12和-0.59%中可见。

日范围
10.09 10.16
年范围
10.05 10.25
前一天收盘价
10.12
开盘价
10.12
卖价
10.14
买价
10.44
最低价
10.09
最高价
10.16
交易量
12
日变化
0.20%
月变化
0.40%
6个月变化
-0.69%
年变化
-0.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%