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ONOF: Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
Курс ONOF за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.19, а максимальная — 41.24.
Следите за динамикой Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ONOF сегодня?
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) сегодня оценивается на уровне 41.19. Инструмент торгуется в пределах 41.19 - 41.24, вчерашнее закрытие составило 41.30, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONOF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF в настоящее время оценивается в 41.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.49% и USD. Отслеживайте движения ONOF на графике в реальном времени.
Как купить акции ONOF?
Вы можете купить акции Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) по текущей цене 41.19. Ордера обычно размещаются около 41.19 или 41.49, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONOF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ONOF?
Инвестирование в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF предполагает учет годового диапазона 35.36 - 41.30 и текущей цены 41.19. Многие сравнивают 2.18% и 9.43% перед размещением ордеров на 41.19 или 41.49. Изучайте ежедневные изменения цены ONOF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Самая высокая цена Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) за последний год составила 41.30. Акции заметно колебались в пределах 35.36 - 41.30, сравнение с 41.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Самая низкая цена Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) за год составила 35.36. Сравнение с текущими 41.19 и 35.36 - 41.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONOF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ONOF?
В прошлом Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.30 и 16.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.30
- Open
- 41.24
- Bid
- 41.19
- Ask
- 41.49
- Low
- 41.19
- High
- 41.24
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 9.43%
- Годовое изменение
- 16.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%