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ONOF: Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

41.19 USD 0.11 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ONOF за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.19, а максимальная — 41.24.

Следите за динамикой Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ONOF сегодня?

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) сегодня оценивается на уровне 41.19. Инструмент торгуется в пределах 41.19 - 41.24, вчерашнее закрытие составило 41.30, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONOF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF?

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF в настоящее время оценивается в 41.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.49% и USD. Отслеживайте движения ONOF на графике в реальном времени.

Как купить акции ONOF?

Вы можете купить акции Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) по текущей цене 41.19. Ордера обычно размещаются около 41.19 или 41.49, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONOF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ONOF?

Инвестирование в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF предполагает учет годового диапазона 35.36 - 41.30 и текущей цены 41.19. Многие сравнивают 2.18% и 9.43% перед размещением ордеров на 41.19 или 41.49. Изучайте ежедневные изменения цены ONOF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF?

Самая высокая цена Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) за последний год составила 41.30. Акции заметно колебались в пределах 35.36 - 41.30, сравнение с 41.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF?

Самая низкая цена Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) за год составила 35.36. Сравнение с текущими 41.19 и 35.36 - 41.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONOF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ONOF?

В прошлом Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.30 и 16.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.19 41.24
Годовой диапазон
35.36 41.30
Предыдущее закрытие
41.30
Open
41.24
Bid
41.19
Ask
41.49
Low
41.19
High
41.24
Объем
2
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
9.43%
Годовое изменение
16.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%