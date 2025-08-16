ONOF: Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
今日ONOF汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点41.09和高点41.15进行交易。
关注Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONOF新闻
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常见问题解答
ONOF股票今天的价格是多少？
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票今天的定价为41.15。它在41.09 - 41.15范围内交易，昨天的收盘价为41.19，交易量达到4。ONOF的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票是否支付股息？
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF目前的价值为41.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.37%和USD。实时查看图表以跟踪ONOF走势。
如何购买ONOF股票？
您可以以41.15的当前价格购买Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票。订单通常设置在41.15或41.45附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注ONOF的实时图表更新。
如何投资ONOF股票？
投资Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF需要考虑年度范围35.36 - 41.30和当前价格41.15。许多人在以41.15或41.45下订单之前，会比较2.08%和。实时查看ONOF价格图表，了解每日变化。
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF的最高价格是41.30。在35.36 - 41.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF的绩效。
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票的最低价格是多少？
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF（ONOF）的最低价格为35.36。将其与当前的41.15和35.36 - 41.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONOF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ONOF股票是什么时候拆分的？
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.19和16.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.19
- 开盘价
- 41.15
- 卖价
- 41.15
- 买价
- 41.45
- 最低价
- 41.09
- 最高价
- 41.15
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 2.08%
- 6个月变化
- 9.33%
- 年变化
- 16.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%