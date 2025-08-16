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ONOF: Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

41.15 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ONOF汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点41.09和高点41.15进行交易。

关注Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONOF新闻

常见问题解答

ONOF股票今天的价格是多少？

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票今天的定价为41.15。它在41.09 - 41.15范围内交易，昨天的收盘价为41.19，交易量达到4。ONOF的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票是否支付股息？

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF目前的价值为41.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.37%和USD。实时查看图表以跟踪ONOF走势。

如何购买ONOF股票？

您可以以41.15的当前价格购买Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票。订单通常设置在41.15或41.45附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注ONOF的实时图表更新。

如何投资ONOF股票？

投资Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF需要考虑年度范围35.36 - 41.30和当前价格41.15。许多人在以41.15或41.45下订单之前，会比较2.08%和。实时查看ONOF价格图表，了解每日变化。

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF的最高价格是41.30。在35.36 - 41.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF的绩效。

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF股票的最低价格是多少？

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF（ONOF）的最低价格为35.36。将其与当前的41.15和35.36 - 41.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONOF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONOF股票是什么时候拆分的？

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.19和16.37%中可见。

日范围
41.09 41.15
年范围
35.36 41.30
前一天收盘价
41.19
开盘价
41.15
卖价
41.15
买价
41.45
最低价
41.09
最高价
41.15
交易量
4
日变化
-0.10%
月变化
2.08%
6个月变化
9.33%
年变化
16.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%