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ONEQ: Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Курс ONEQ за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.57, а максимальная — 105.24.
Следите за динамикой Fidelity Nasdaq Composite Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ONEQ сегодня?
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) сегодня оценивается на уровне 104.79. Инструмент торгуется в пределах 104.57 - 105.24, вчерашнее закрытие составило 105.15, а торговый объем достиг 413. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF в настоящее время оценивается в 104.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.96% и USD. Отслеживайте движения ONEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции ONEQ?
Вы можете купить акции Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) по текущей цене 104.79. Ордера обычно размещаются около 104.79 или 105.09, тогда как 413 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ONEQ?
Инвестирование в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF предполагает учет годового диапазона 81.45 - 107.07 и текущей цены 104.79. Многие сравнивают 4.62% и 19.08% перед размещением ордеров на 104.79 или 105.09. Изучайте ежедневные изменения цены ONEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) за последний год составила 107.07. Акции заметно колебались в пределах 81.45 - 107.07, сравнение с 105.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Nasdaq Composite Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) за год составила 81.45. Сравнение с текущими 104.79 и 81.45 - 107.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ONEQ?
В прошлом Fidelity Nasdaq Composite Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.15 и 25.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 105.15
- Open
- 105.00
- Bid
- 104.79
- Ask
- 105.09
- Low
- 104.57
- High
- 105.24
- Объем
- 413
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 4.62%
- 6-месячное изменение
- 19.08%
- Годовое изменение
- 25.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%