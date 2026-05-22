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ONEQ: Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

104.79 USD 0.36 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ONEQ за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.57, а максимальная — 105.24.

Следите за динамикой Fidelity Nasdaq Composite Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ONEQ сегодня?

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) сегодня оценивается на уровне 104.79. Инструмент торгуется в пределах 104.57 - 105.24, вчерашнее закрытие составило 105.15, а торговый объем достиг 413. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF в настоящее время оценивается в 104.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.96% и USD. Отслеживайте движения ONEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции ONEQ?

Вы можете купить акции Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) по текущей цене 104.79. Ордера обычно размещаются около 104.79 или 105.09, тогда как 413 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ONEQ?

Инвестирование в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF предполагает учет годового диапазона 81.45 - 107.07 и текущей цены 104.79. Многие сравнивают 4.62% и 19.08% перед размещением ордеров на 104.79 или 105.09. Изучайте ежедневные изменения цены ONEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?

Самая высокая цена Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) за последний год составила 107.07. Акции заметно колебались в пределах 81.45 - 107.07, сравнение с 105.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Nasdaq Composite Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?

Самая низкая цена Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) за год составила 81.45. Сравнение с текущими 104.79 и 81.45 - 107.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ONEQ?

В прошлом Fidelity Nasdaq Composite Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.15 и 25.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
104.57 105.24
Годовой диапазон
81.45 107.07
Предыдущее закрытие
105.15
Open
105.00
Bid
104.79
Ask
105.09
Low
104.57
High
105.24
Объем
413
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
4.62%
6-месячное изменение
19.08%
Годовое изменение
25.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%