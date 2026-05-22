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ONEQ: 富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF

104.16 USD 0.63 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ONEQ汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点103.91和高点105.28进行交易。

关注富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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ONEQ新闻

常见问题解答

ONEQ股票今天的价格是多少？

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票今天的定价为104.16。它在103.91 - 105.28范围内交易，昨天的收盘价为104.79，交易量达到342。ONEQ的实时价格图表显示了这些更新。

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票是否支付股息？

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF目前的价值为104.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.21%和USD。实时查看图表以跟踪ONEQ走势。

如何购买ONEQ股票？

您可以以104.16的当前价格购买富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票。订单通常设置在104.16或104.46附近，而342和-1.06%显示市场活动。立即关注ONEQ的实时图表更新。

如何投资ONEQ股票？

投资富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF需要考虑年度范围81.45 - 107.07和当前价格104.16。许多人在以104.16或104.46下订单之前，会比较3.99%和。实时查看ONEQ价格图表，了解每日变化。

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF的最高价格是107.07。在81.45 - 107.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF的绩效。

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票的最低价格是多少？

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF（ONEQ）的最低价格为81.45。将其与当前的104.16和81.45 - 107.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONEQ股票是什么时候拆分的？

富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、104.79和25.21%中可见。

日范围
103.91 105.28
年范围
81.45 107.07
前一天收盘价
104.79
开盘价
105.28
卖价
104.16
买价
104.46
最低价
103.91
最高价
105.28
交易量
342
日变化
-0.60%
月变化
3.99%
6个月变化
18.36%
年变化
25.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%