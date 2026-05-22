ONEQ: 富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF
今日ONEQ汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点103.91和高点105.28进行交易。
关注富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONEQ新闻
- A Guide to Nasdaq ETF Investing
- A Guide to Nasdaq ETF Investing
- A Guide to Nasdaq ETF Investing
- What Past Sector Concentrations Tell Us About Today's Tech-Heavy S&P 500
- Should Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) Be on Your Investing Radar?
- Nasdaq 100 At Risk Of Triggering A Multi-Week Corrective Decline Leg
- Blind Spots In The NDX Boom: When Market Concentration Meets Attention Deficit (SOX)
- Market Brief: SPCX -6% On Index Day - Wall St Shouts Buy, Your Pension Fund Is Forced In
- Market Brief: SPCX -6% On Index Day - Wall St Shouts Buy, Your Pension Fund Is Forced In
- Summer Rally Signals: Why NDX Outperformance Points To Options Opportunities (NDX)
- Why Tech Investors Are Reevaluating AI Investments
- What History Tells Us About SpaceX Joining The Nasdaq-100 (NDX)
- The 1-Minute Market Report, June 27, 2026 (NYSEARCA:SPY)
- NDX Delivers Another Dean's List Quarter: Tech Dominance, Options Growth Drive 24% Q2 Gain
- The 1-Minute Market Report, June 14, 2026 (NYSEARCA:SPY)
- Downside Risks Rise As Tech Volatility Spikes
- How Big Tech Became The Market's New Safe Haven (NDX)
- The 1-Minute Market Report, June 7, 2026 (NYSEARCA:SPY)
- The 1-Minute Market Report, May 31, 2026 (NYSEARCA:SPY)
- Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Intraday Levels: Memorandum Finalized, Agreement Still Pending
- 3 Reasons To Stick With Growth Stocks In Rotating Markets
- The 1-Minute Market Report, May 24, 2026 (NYSEARCA:SPY)
- First-Quarter Earnings Driving Stocks To Record Highs
- Should Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) Be on Your Investing Radar?
常见问题解答
ONEQ股票今天的价格是多少？
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票今天的定价为104.16。它在103.91 - 105.28范围内交易，昨天的收盘价为104.79，交易量达到342。ONEQ的实时价格图表显示了这些更新。
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票是否支付股息？
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF目前的价值为104.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.21%和USD。实时查看图表以跟踪ONEQ走势。
如何购买ONEQ股票？
您可以以104.16的当前价格购买富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票。订单通常设置在104.16或104.46附近，而342和-1.06%显示市场活动。立即关注ONEQ的实时图表更新。
如何投资ONEQ股票？
投资富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF需要考虑年度范围81.45 - 107.07和当前价格104.16。许多人在以104.16或104.46下订单之前，会比较3.99%和。实时查看ONEQ价格图表，了解每日变化。
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF的最高价格是107.07。在81.45 - 107.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF的绩效。
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF股票的最低价格是多少？
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF（ONEQ）的最低价格为81.45。将其与当前的104.16和81.45 - 107.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ONEQ股票是什么时候拆分的？
富达纳斯达克综合指数追踪股票ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、104.79和25.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 104.79
- 开盘价
- 105.28
- 卖价
- 104.16
- 买价
- 104.46
- 最低价
- 103.91
- 最高价
- 105.28
- 交易量
- 342
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 3.99%
- 6个月变化
- 18.36%
- 年变化
- 25.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%