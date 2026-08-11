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OND: ProShares On-Demand ETF

35.19 USD 0.87 (2.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OND за сегодня изменился на 2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.19, а максимальная — 35.19.

Следите за динамикой ProShares On-Demand ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OND сегодня?

ProShares On-Demand ETF (OND) сегодня оценивается на уровне 35.19. Инструмент торгуется в пределах 35.19 - 35.19, вчерашнее закрытие составило 34.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares On-Demand ETF?

ProShares On-Demand ETF в настоящее время оценивается в 35.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.88% и USD. Отслеживайте движения OND на графике в реальном времени.

Как купить акции OND?

Вы можете купить акции ProShares On-Demand ETF (OND) по текущей цене 35.19. Ордера обычно размещаются около 35.19 или 35.49, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OND?

Инвестирование в ProShares On-Demand ETF предполагает учет годового диапазона 32.58 - 49.00 и текущей цены 35.19. Многие сравнивают 0.00% и -2.09% перед размещением ордеров на 35.19 или 35.49. Изучайте ежедневные изменения цены OND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares On-Demand ETF?

Самая высокая цена ProShares On-Demand ETF (OND) за последний год составила 49.00. Акции заметно колебались в пределах 32.58 - 49.00, сравнение с 34.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares On-Demand ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares On-Demand ETF?

Самая низкая цена ProShares On-Demand ETF (OND) за год составила 32.58. Сравнение с текущими 35.19 и 32.58 - 49.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OND?

В прошлом ProShares On-Demand ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.32 и -19.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.19 35.19
Годовой диапазон
32.58 49.00
Предыдущее закрытие
34.32
Open
35.19
Bid
35.19
Ask
35.49
Low
35.19
High
35.19
Объем
1
Дневное изменение
2.53%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-2.09%
Годовое изменение
-19.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%