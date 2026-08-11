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OND: ProShares On-Demand ETF
Курс OND за сегодня изменился на 2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.19, а максимальная — 35.19.
Следите за динамикой ProShares On-Demand ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OND сегодня?
ProShares On-Demand ETF (OND) сегодня оценивается на уровне 35.19. Инструмент торгуется в пределах 35.19 - 35.19, вчерашнее закрытие составило 34.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares On-Demand ETF?
ProShares On-Demand ETF в настоящее время оценивается в 35.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.88% и USD. Отслеживайте движения OND на графике в реальном времени.
Как купить акции OND?
Вы можете купить акции ProShares On-Demand ETF (OND) по текущей цене 35.19. Ордера обычно размещаются около 35.19 или 35.49, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OND?
Инвестирование в ProShares On-Demand ETF предполагает учет годового диапазона 32.58 - 49.00 и текущей цены 35.19. Многие сравнивают 0.00% и -2.09% перед размещением ордеров на 35.19 или 35.49. Изучайте ежедневные изменения цены OND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares On-Demand ETF?
Самая высокая цена ProShares On-Demand ETF (OND) за последний год составила 49.00. Акции заметно колебались в пределах 32.58 - 49.00, сравнение с 34.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares On-Demand ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares On-Demand ETF?
Самая низкая цена ProShares On-Demand ETF (OND) за год составила 32.58. Сравнение с текущими 35.19 и 32.58 - 49.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OND?
В прошлом ProShares On-Demand ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.32 и -19.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.32
- Open
- 35.19
- Bid
- 35.19
- Ask
- 35.49
- Low
- 35.19
- High
- 35.19
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.53%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -2.09%
- Годовое изменение
- -19.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%