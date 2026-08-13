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OND: ProShares On-Demand ETF

35.19 USD 0.87 (2.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OND汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点35.19和高点35.19进行交易。

关注ProShares On-Demand ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OND股票今天的价格是多少？

ProShares On-Demand ETF股票今天的定价为35.19。它在35.19 - 35.19范围内交易，昨天的收盘价为34.32，交易量达到1。OND的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares On-Demand ETF股票是否支付股息？

ProShares On-Demand ETF目前的价值为35.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.88%和USD。实时查看图表以跟踪OND走势。

如何购买OND股票？

您可以以35.19的当前价格购买ProShares On-Demand ETF股票。订单通常设置在35.19或35.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OND的实时图表更新。

如何投资OND股票？

投资ProShares On-Demand ETF需要考虑年度范围32.58 - 49.00和当前价格35.19。许多人在以35.19或35.49下订单之前，会比较0.00%和。实时查看OND价格图表，了解每日变化。

ProShares On-Demand ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares On-Demand ETF的最高价格是49.00。在32.58 - 49.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares On-Demand ETF的绩效。

ProShares On-Demand ETF股票的最低价格是多少？

ProShares On-Demand ETF（OND）的最低价格为32.58。将其与当前的35.19和32.58 - 49.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OND股票是什么时候拆分的？

ProShares On-Demand ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.32和-19.88%中可见。

日范围
35.19 35.19
年范围
32.58 49.00
前一天收盘价
34.32
开盘价
35.19
卖价
35.19
买价
35.49
最低价
35.19
最高价
35.19
交易量
1
日变化
2.53%
月变化
0.00%
6个月变化
-2.09%
年变化
-19.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%