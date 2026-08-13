OND: ProShares On-Demand ETF
今日OND汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点35.19和高点35.19进行交易。
关注ProShares On-Demand ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OND股票今天的价格是多少？
ProShares On-Demand ETF股票今天的定价为35.19。它在35.19 - 35.19范围内交易，昨天的收盘价为34.32，交易量达到1。OND的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares On-Demand ETF股票是否支付股息？
ProShares On-Demand ETF目前的价值为35.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.88%和USD。实时查看图表以跟踪OND走势。
如何购买OND股票？
您可以以35.19的当前价格购买ProShares On-Demand ETF股票。订单通常设置在35.19或35.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OND的实时图表更新。
如何投资OND股票？
投资ProShares On-Demand ETF需要考虑年度范围32.58 - 49.00和当前价格35.19。许多人在以35.19或35.49下订单之前，会比较0.00%和。实时查看OND价格图表，了解每日变化。
ProShares On-Demand ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares On-Demand ETF的最高价格是49.00。在32.58 - 49.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares On-Demand ETF的绩效。
ProShares On-Demand ETF股票的最低价格是多少？
ProShares On-Demand ETF（OND）的最低价格为32.58。将其与当前的35.19和32.58 - 49.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OND股票是什么时候拆分的？
ProShares On-Demand ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.32和-19.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.32
- 开盘价
- 35.19
- 卖价
- 35.19
- 买价
- 35.49
- 最低价
- 35.19
- 最高价
- 35.19
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.53%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -2.09%
- 年变化
- -19.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%