Курс OKLL за сегодня изменился на -16.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.08, а максимальная — 3.57.

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