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OKLL: Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF

3.47 USD 0.34 (10.86%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OKLL汇率已更改10.86%。当日，交易品种以低点3.10和高点3.53进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OKLL股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF股票今天的定价为3.47。它在3.10 - 3.53范围内交易，昨天的收盘价为3.13，交易量达到6140。OKLL的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF目前的价值为3.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-87.17%和USD。实时查看图表以跟踪OKLL走势。

如何购买OKLL股票？

您可以以3.47的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF股票。订单通常设置在3.47或3.77附近，而6140和8.44%显示市场活动。立即关注OKLL的实时图表更新。

如何投资OKLL股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF需要考虑年度范围2.24 - 169.95和当前价格3.47。许多人在以3.47或3.77下订单之前，会比较41.06%和。实时查看OKLL价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF的最高价格是169.95。在2.24 - 169.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF（OKLL）的最低价格为2.24。将其与当前的3.47和2.24 - 169.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OKLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OKLL股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.13和-87.17%中可见。

日范围
3.10 3.53
年范围
2.24 169.95
前一天收盘价
3.13
开盘价
3.20
卖价
3.47
买价
3.77
最低价
3.10
最高价
3.53
交易量
6.140 K
日变化
10.86%
月变化
41.06%
6个月变化
-63.55%
年变化
-87.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%