Валюты / OGN
OGN: Organon & Co
10.36 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OGN за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.24, а максимальная — 10.55.
Следите за динамикой Organon & Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OGN
Дневной диапазон
10.24 10.55
Годовой диапазон
8.01 19.15
- Предыдущее закрытие
- 10.39
- Open
- 10.37
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Low
- 10.24
- High
- 10.55
- Объем
- 5.150 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 10.80%
- 6-месячное изменение
- -30.09%
- Годовое изменение
- -45.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.