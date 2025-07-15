Währungen / OGN
OGN: Organon & Co
10.85 USD 0.41 (3.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OGN hat sich für heute um 3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.41 bis zu einem Hoch von 10.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Organon & Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.41 10.88
Jahresspanne
8.01 19.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.44
- Eröffnung
- 10.46
- Bid
- 10.85
- Ask
- 11.15
- Tief
- 10.41
- Hoch
- 10.88
- Volumen
- 6.026 K
- Tagesänderung
- 3.93%
- Monatsänderung
- 16.04%
- 6-Monatsänderung
- -26.79%
- Jahresänderung
- -43.19%
