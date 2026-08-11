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OFRM: Once Upon a Farm, PBC
Курс OFRM за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.28, а максимальная — 18.40.
Следите за динамикой Once Upon a Farm, PBC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OFRM сегодня?
Once Upon a Farm, PBC (OFRM) сегодня оценивается на уровне 17.93. Инструмент торгуется в пределах 17.28 - 18.40, вчерашнее закрытие составило 17.88, а торговый объем достиг 1177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OFRM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Once Upon a Farm, PBC?
Once Upon a Farm, PBC в настоящее время оценивается в 17.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.62% и USD. Отслеживайте движения OFRM на графике в реальном времени.
Как купить акции OFRM?
Вы можете купить акции Once Upon a Farm, PBC (OFRM) по текущей цене 17.93. Ордера обычно размещаются около 17.93 или 18.23, тогда как 1177 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OFRM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OFRM?
Инвестирование в Once Upon a Farm, PBC предполагает учет годового диапазона 14.03 - 26.97 и текущей цены 17.93. Многие сравнивают 16.50% и -19.31% перед размещением ордеров на 17.93 или 18.23. Изучайте ежедневные изменения цены OFRM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Once Upon a Farm, PBC?
Самая высокая цена Once Upon a Farm, PBC (OFRM) за последний год составила 26.97. Акции заметно колебались в пределах 14.03 - 26.97, сравнение с 17.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Once Upon a Farm, PBC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Once Upon a Farm, PBC?
Самая низкая цена Once Upon a Farm, PBC (OFRM) за год составила 14.03. Сравнение с текущими 17.93 и 14.03 - 26.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OFRM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OFRM?
В прошлом Once Upon a Farm, PBC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.88 и -14.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.88
- Open
- 17.85
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Low
- 17.28
- High
- 18.40
- Объем
- 1.177 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 16.50%
- 6-месячное изменение
- -19.31%
- Годовое изменение
- -14.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%