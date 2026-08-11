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OFRM: Once Upon a Farm, PBC

17.93 USD 0.05 (0.28%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OFRM за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.28, а максимальная — 18.40.

Следите за динамикой Once Upon a Farm, PBC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OFRM сегодня?

Once Upon a Farm, PBC (OFRM) сегодня оценивается на уровне 17.93. Инструмент торгуется в пределах 17.28 - 18.40, вчерашнее закрытие составило 17.88, а торговый объем достиг 1177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OFRM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Once Upon a Farm, PBC?

Once Upon a Farm, PBC в настоящее время оценивается в 17.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.62% и USD. Отслеживайте движения OFRM на графике в реальном времени.

Как купить акции OFRM?

Вы можете купить акции Once Upon a Farm, PBC (OFRM) по текущей цене 17.93. Ордера обычно размещаются около 17.93 или 18.23, тогда как 1177 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OFRM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OFRM?

Инвестирование в Once Upon a Farm, PBC предполагает учет годового диапазона 14.03 - 26.97 и текущей цены 17.93. Многие сравнивают 16.50% и -19.31% перед размещением ордеров на 17.93 или 18.23. Изучайте ежедневные изменения цены OFRM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Once Upon a Farm, PBC?

Самая высокая цена Once Upon a Farm, PBC (OFRM) за последний год составила 26.97. Акции заметно колебались в пределах 14.03 - 26.97, сравнение с 17.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Once Upon a Farm, PBC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Once Upon a Farm, PBC?

Самая низкая цена Once Upon a Farm, PBC (OFRM) за год составила 14.03. Сравнение с текущими 17.93 и 14.03 - 26.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OFRM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OFRM?

В прошлом Once Upon a Farm, PBC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.88 и -14.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.28 18.40
Годовой диапазон
14.03 26.97
Предыдущее закрытие
17.88
Open
17.85
Bid
17.93
Ask
18.23
Low
17.28
High
18.40
Объем
1.177 K
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
16.50%
6-месячное изменение
-19.31%
Годовое изменение
-14.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%