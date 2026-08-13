OFRM: Once Upon a Farm, PBC
今日OFRM汇率已更改-6.80%。当日，交易品种以低点16.64和高点17.99进行交易。
关注Once Upon a Farm, PBC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OFRM股票今天的价格是多少？
Once Upon a Farm, PBC股票今天的定价为16.71。它在16.64 - 17.99范围内交易，昨天的收盘价为17.93，交易量达到1363。OFRM的实时价格图表显示了这些更新。
Once Upon a Farm, PBC股票是否支付股息？
Once Upon a Farm, PBC目前的价值为16.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.43%和USD。实时查看图表以跟踪OFRM走势。
如何购买OFRM股票？
您可以以16.71的当前价格购买Once Upon a Farm, PBC股票。订单通常设置在16.71或17.01附近，而1363和-4.41%显示市场活动。立即关注OFRM的实时图表更新。
如何投资OFRM股票？
投资Once Upon a Farm, PBC需要考虑年度范围14.03 - 26.97和当前价格16.71。许多人在以16.71或17.01下订单之前，会比较8.58%和。实时查看OFRM价格图表，了解每日变化。
Once Upon a Farm, PBC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Once Upon a Farm, PBC的最高价格是26.97。在14.03 - 26.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Once Upon a Farm, PBC的绩效。
Once Upon a Farm, PBC股票的最低价格是多少？
Once Upon a Farm, PBC（OFRM）的最低价格为14.03。将其与当前的16.71和14.03 - 26.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OFRM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OFRM股票是什么时候拆分的？
Once Upon a Farm, PBC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.93和-20.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.93
- 开盘价
- 17.48
- 卖价
- 16.71
- 买价
- 17.01
- 最低价
- 16.64
- 最高价
- 17.99
- 交易量
- 1.363 K
- 日变化
- -6.80%
- 月变化
- 8.58%
- 6个月变化
- -24.80%
- 年变化
- -20.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%