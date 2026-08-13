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OFRM: Once Upon a Farm, PBC

16.71 USD 1.22 (6.80%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OFRM汇率已更改-6.80%。当日，交易品种以低点16.64和高点17.99进行交易。

关注Once Upon a Farm, PBC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OFRM股票今天的价格是多少？

Once Upon a Farm, PBC股票今天的定价为16.71。它在16.64 - 17.99范围内交易，昨天的收盘价为17.93，交易量达到1363。OFRM的实时价格图表显示了这些更新。

Once Upon a Farm, PBC股票是否支付股息？

Once Upon a Farm, PBC目前的价值为16.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.43%和USD。实时查看图表以跟踪OFRM走势。

如何购买OFRM股票？

您可以以16.71的当前价格购买Once Upon a Farm, PBC股票。订单通常设置在16.71或17.01附近，而1363和-4.41%显示市场活动。立即关注OFRM的实时图表更新。

如何投资OFRM股票？

投资Once Upon a Farm, PBC需要考虑年度范围14.03 - 26.97和当前价格16.71。许多人在以16.71或17.01下订单之前，会比较8.58%和。实时查看OFRM价格图表，了解每日变化。

Once Upon a Farm, PBC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Once Upon a Farm, PBC的最高价格是26.97。在14.03 - 26.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Once Upon a Farm, PBC的绩效。

Once Upon a Farm, PBC股票的最低价格是多少？

Once Upon a Farm, PBC（OFRM）的最低价格为14.03。将其与当前的16.71和14.03 - 26.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OFRM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OFRM股票是什么时候拆分的？

Once Upon a Farm, PBC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.93和-20.43%中可见。

日范围
16.64 17.99
年范围
14.03 26.97
前一天收盘价
17.93
开盘价
17.48
卖价
16.71
买价
17.01
最低价
16.64
最高价
17.99
交易量
1.363 K
日变化
-6.80%
月变化
8.58%
6个月变化
-24.80%
年变化
-20.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%