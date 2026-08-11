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OEFA: ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Курс OEFA за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.73, а максимальная — 36.74.
Следите за динамикой ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OEFA сегодня?
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) сегодня оценивается на уровне 36.73. Инструмент торгуется в пределах 36.73 - 36.74, вчерашнее закрытие составило 36.77, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OEFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF?
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF в настоящее время оценивается в 36.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.43% и USD. Отслеживайте движения OEFA на графике в реальном времени.
Как купить акции OEFA?
Вы можете купить акции ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) по текущей цене 36.73. Ордера обычно размещаются около 36.73 или 37.03, тогда как 10 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OEFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OEFA?
Инвестирование в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 30.57 - 36.78 и текущей цены 36.73. Многие сравнивают 2.57% и 6.03% перед размещением ордеров на 36.73 или 37.03. Изучайте ежедневные изменения цены OEFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF?
Самая высокая цена ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) за последний год составила 36.78. Акции заметно колебались в пределах 30.57 - 36.78, сравнение с 36.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF?
Самая низкая цена ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) за год составила 30.57. Сравнение с текущими 36.73 и 30.57 - 36.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OEFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OEFA?
В прошлом ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.77 и 10.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.77
- Open
- 36.74
- Bid
- 36.73
- Ask
- 37.03
- Low
- 36.73
- High
- 36.74
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 2.57%
- 6-месячное изменение
- 6.03%
- Годовое изменение
- 10.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%